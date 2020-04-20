راكيتيتش : برشلونة يجب أن يتوج بالدوري الإسباني إذ لم يستكمل بسبب «كورونا»

طالب إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني إذا تعذر استئناف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي. وكان الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، قرر بالاتفاق مع رابطة الدورى الإسبانى، تأجيل استئناف مسابقة الدوري المحلي لأجل غير مسمى…

طالب إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني إذا تعذر استئناف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي.

وكان الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، قرر بالاتفاق مع رابطة الدورى الإسبانى، تأجيل استئناف مسابقة الدوري المحلي لأجل غير مسمى ، بسبب فيروس كورونا، ولحين موافقة الحكومة الإسبانية على عودة النشاط الرياضى.

وكشف الاتحاد الإسبانى، عبر بيان رسمى، عن تأجيل عودة الدوري لحين إشعار آخر ودون تحديد موعد معين لاستئنافه.

وقال راكيتيتش خلال حواره مع Movistar: نفوز بالدوري في الملعب، ولكن إذا تعذرت العودة، سيُلغى الموسم. وبما أننا على القمة، فيجب أن نكون الأبطال.

وأضاف: السيناريو الأفضل هو إنهاء الموسم في أي وقت، وذلك من أجل تكافؤ الفرص بين كافة الأندية على مستوى الدوري الإسباني.