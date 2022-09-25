«راكتا للورق» ترصد 700 مليون جنيه لتحديث خطوط الإنتاج

رصدت الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 700 مليون جنيه خلال العام المالى 2022 – 2023 للبدء فى إعادة هيكلة مصانعها بمنطقة الطابية بالإسكندرية، وذلك بناء على دراسة المكتب الاستشارى الهندسى «C2C » الهندى.

وحسب مصادر مطلعة، فمن المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ تلك المشروعات بدفع دفعة مقدمة للبدء خلال أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تستهدف تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، والتى تشمل، توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من جريد النخيل ونواتج تقليم الأشجار، بطاقة إنتاجية 250 طن / يوم ، فضلا عن تركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة إنتاجية 220 طن / يوم.

وفاز المكتب الاستشارى الهندسى«C2C» الهندى بتنفيذ وعمل الدراسات الخاصة بتطوير مصانع الشركة بعد منافسة مع 5 مكاتب صينية وأوروبية خلال أكتوبر2021.

وحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فإن التكلفة الاستثمارية لتطوير مصانع الشركة تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تستغرق عملية التطوير قرابة العامين، خاصة أن إنتاج الشركة متوقف منذ سبتمبر 2019.

وتعانى خطوط إنتاج الشركة، من تقادم معدات إعداد العجينة وماكينات الورق و الكرتون الناتجة عن عدم تنفيذ إجراءات رفع الكفاءة منذ سنوات، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجية جودة الإنتاج مما أثر على قدرته على المنافسة فى السوق.

يذكر أن «راكتا» حققت أرباحا بقيمة 363.17 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل تكبد خسائر بلغت 98.277 مليون فى العام المالى السابق له.

وبلغت مبيعات «راكتا» خلال العام المالى الماضى نحو 399 مليون جنيه مقابل 10.1 مليون، خلال العام المالى المقارن.

وتضمنت نتائج الأعمال السنوية لشركة «راكتا» أرباحا رأسمالية بنحو 448.49 مليون جنيه تتركز فى ناتج بيع أرض غير مستغلة تصل إلى قرابة 80 فدانا بهدف سداد المديونية المستحقة لشركة الغاز «بتروتريد» وجزء من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.