«راكتا للورق» تبحث عن مستثمرين لإتمام خطة تطوير مصانعها

تستعد الشركة العامة للورق «راكتا» -التابعة لـ«القابضة للصناعات الكيماوية»- لطرح مشروع تطويرها وشراء ماكينات جديدة على مستثمرين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحسب تقرير صادر عن الشركة -اطلعت عليه «المال»- أكدت الشركة أن نشاط الإنتاج توقف منذ 2019، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، مع الاستمرار فى النشاط البيعى باستغلال المخزون.

وأكد تقرير الشركة أنها حصلت على موافقة من الجمعية العامة المنعقدة مؤخرا على استمرار نشاطها.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة (C2C) الهندية لدراسة شراء ماكينات جديدة، وتم استلام الدراسة وموافاة «القابضة للصناعات الكيماوية» بها، وجارٍ البحث عن مستثمرين لإتمام خطة التطوير.

وحققت الشركة صافى ربح خلال العام المالى الجارى حتى نهاية سبتمبر الماضى وصل إلى 22.6 مليون جنيه، مقابل 36.2 مليون فى الفترة المقابلة من 2021.

كان قد أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر خلال سبتمبر الماضى، إلى أن النشاط الإنتاجى للشركة متوقف منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانعها، وفقا لدراسة الجدوى الفنية المعدة من «C2C» الهندية.

وطالب التقرير بضرورة البدء فى عملية التطوير عبر الطرح على مستثمرين رئيسيين لضخ أموال لتنفيذ المشروع، خاصة أن «القابضة للصناعات الكيماوية» -صاحبة الحصة الأكبر بنسبة %80.3- لن تضخ المزيد وفقا لما ورد بالجمعيتين العامتين العاديتين للشركة، المنعقدتين فى 30 مارس و25 سبتمبر 2022.

وطالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة الدراسة القانونية لموقف أراضى الشركة، سواء التى تم بيعها بالفعل، أو التى تم نقل ملكيتها إلى «القابضة للصناعات الكيماوية».

وذكر التقرير أنه لم يتم الالتزام بما ورد بقرار الجمعية العامة غير العادية فى يوليو 2007 من حيث تسوية قيمة بيع أراضى شونة المنصورة، البالغة مساحتها 46 فدانا و10 قراريط، وكذلك أراضى جراج محرم بك بالإسكندرية والتى تبلغ 9244 مترا مربعا، مع المديونية المستحقة لصالح «القابضة الكيماوية».

وأضاف أنه لم يتم تحديد موقف تلك الأراضى وما إن كانت بحوزة الشركة أو طرحها للبيع، خاصة فى ظل عدم نقل الملكية لـ«القابضة الكيماوية» حتى الآن ودون استبعاد المبانى المقامة على أرض المنصورة من سجلات الشركة، وتحمل الأخيرة مصاريف حراسة.

وتصل تكلفة خطة تطوير الشركة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة إلى قرابة 1.5 مليار جنيه، حسب التقرير، والمتوقع أن يتم البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2022 – 2023، بهدف إعادة هيكلة مصانعها بمنطقة الطابية بالإسكندرية، وذلك بناء على دراسة المكتب الاستشارى الهندسى «C2C» الهندى.

وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل خطوط الإنتاج، والتى تتضمن توريد وتركيب مصنع لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من جريد النخيل ونواتج تقليم الأشجار، بطاقة 250 طنا/ يوم ، فضلا عن تركيب خط لصناعة الكرتون بطاقة 220 طنا/ يوم.