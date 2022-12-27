«راكتا» تقلص خسائرها 88% خلال 5 أشهر

أقر مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق – راكتا ، نتائج أعمال الفترة المالية من 1-7-2022 وحتي 30-11-2022، وكذلك شهر نوفمبر الماضي منفردا.

وتمكنت الشركة من تقليص خسائرها خلال 5 أشهر بنحو 88%، لتسجل 41.5 مليون مقابل 48.49 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .

وارتفعت ايرادات الشركة خلال الفترة المالية إلى 3.43 مليون جنيه ، مقابل 1.3 مليون خلال الفترة المقارنة.

كما اعتمد مجلس إدارة شركة راكتا المؤشرات المالية لشهر نوفمبر الماضي منفردا ، والتي تضمنت تكبدها خسائر بقيمة 11 مليون ، مقابل خسائر ب 5.9 مليون خلال نوفمبر 2022.