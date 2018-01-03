راكتا تفصح للبورصة عن تفاصيل التعاقد مع المطابع الأميرية

رجب عزالدين أعلنت شركة العامة لصناعة الورق – راكتا عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية لتوريد احتياجاتها من ورق الكتابة والطباعة مقابل ورق الدشت. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بموجب هذا الاتفاق تقوم المطابع الأميرية بتوريد الدشت إلى راكتا التى تقوم باستخدامه فى



رجب عزالدين

أعلنت شركة العامة لصناعة الورق – راكتا عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية لتوريد احتياجاتها من ورق الكتابة والطباعة مقابل ورق الدشت.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بموجب هذا الاتفاق تقوم المطابع الأميرية بتوريد الدشت إلى راكتا التى تقوم باستخدامه فى انتاج الورق الكتابة والطباعة بما يعود بالنفع على الشركة”.

ونوهت الشركة إلها أنها ستفصح عن مواعيد بدء التشغيل وقياس النتائج فى وقت لاحق.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” سري المهداوي، إن الشركة ستقوم بموجب هذا العقد بتوريد 67 طن ورق مقابل كل 100 طن دشت على الأقل، على أن لا يقل الحد الأدنى للتوريد عن 150 طن في غضون أسبوع من تاريخ توريد الورق الدشت.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 78 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 54.66 مليون جنيه في العام المالى السابق.

تأسست راكتا فى عام 1985 كشركة تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، وتعمل الشركة فى صناعة ورق الكتابة والكرافت والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك إنتاج الكرتون متعدد الطبقات. بالإضافة لإنتاج الشركة للكرتون عالى الجودة لأغراض التعبئة والتغليف.