«راكتا» تختار استشاريًّا هنديًّا لوضع دراسة الجدوى للتطوير

بعد منافسة مع مكتب صينى و3 أوروبية

علمت «المال» أن القابضة للصناعات الكيماوية وافقت على اختيار مكتب استشارى هندى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتطوير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» التى تعمل بمنطقة الطابية شرق الإسكندرية.

قالت مصادر مطلعة إن المكتب الاستشارى الهندسى C2C الهندى الجنسية فاز بمناقصة التطوير بعد منافسة مع 5 مكاتب صينية وأوروبية.

وحسب مصادر بالشركة من المقرر توقيع التعاقد بين الشركة والمكتب الفائز فى أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة التطوير لنحو 1.5 مليار جنيه حسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكمياوية».

ومن المقرر أن تستغرق عملية التطوير قرابة العامين، بالإضافة إلى أن إنتاج الشركة متوقف منذ سبتمبر الماضي، ويعد استئناف العمل مرة أخرى مرهونًا بالتوقيع مع استشارى لوضع دراسة جدوى يوافق عليها مجلس الإدارة ووزارة قطاع الأعمال.

كانت الشركة القابضة قد شكلت نهاية يناير الماضى لجنة من خبراء صناعة الورق لتتولى خطة تطوير شركة «راكتا» واختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتطوير.

وكلف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مجلس إدارة شركة «راكتا» نهاية يوليو الماضى بتحديث دراسات جدوى مشروعات التطوير الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية بما يمكنها من الوصول للمعدلات العالمية فى استهلاك الطاقة لتلك الصناعة، والتوافق مع أحدث المعايير البيئية، وتقدر تكلفة تطوير الشركة بنحو نصف مليار جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة العامة لصناعة الورق راكتا، عن العام المالى الماضى أن مجمل الخسائر بلغ 124.6 مليون جنيه مقابل خسارة قيمتها 123.2 مليون جنيه خلال العام المالى قبل الماضى بارتفاع فى الخسائر قدره 1.38 مليون جنيه.

وتم تعليق النشاط الإنتاجى اعتبارًا من 25 سبتمبر من العام الماضى لوقف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعى من المخزون الخاص بالشركة.