راغب علامة يكشف عن عودة برنامج «إكس فاكتور» بعد 8 سنوات

كشف النجم راغب علامة الساعات الماضية عبر حسابه الرسمي “إنستجرام” عن عودة برنامج المسابقات الغنائية الشهير “إكس فاكتور”، وتضم لجنة التحكيم في النسخة الجديدة من برنامج “إكس فاكتور”، عددا من النجوم وهم راغب علامة، وأنغام والفنان الكويتي عبد الله رويشد”.

وقام راغب بنشر نشر المقطع الخاص بمشاركته في برومو البرنامج، حيث ظهر يغني أغنيته الشهيرة “نسيني الدنيا”، وكتب معلقا: “إكس فاكتور يعود من جديد قريبا على تلفزيون دبي”.

وحقق البرنامج شهرة كبيرة منذ سنوات، وتكونت لجنة تحكيمه السابقة من النجوم إليسا ووائل كفوري وحسين الجسمي وكارول سماحة أيضا.