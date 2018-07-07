راغب علامة يفتتح مهرجان إفران في المغرب بحضور الآلاف

يستعدّ لجولته الأوروبية تحت عنوان "سلام وحبّ وتناغم"أحمدحمدي افتتح السوبر ستار راغب علامة مهرجان إفران الدولي 2018 بدورته الثالثة في المغرب، بحضور حشد ضخم من آلاف الجماهير التي حضرت من مختلف أنحاء المملكة المغربية والبلدان المجاورة؛ لحضور حفل السوبر ستار في تلك المنطقة المميّزة بطب

يستعدّ لجولته الأوروبية تحت عنوان “سلام وحبّ وتناغم”





أحمدحمدي

افتتح السوبر ستار راغب علامة مهرجان إفران الدولي 2018 بدورته الثالثة في المغرب، بحضور حشد ضخم من آلاف الجماهير التي حضرت من مختلف أنحاء المملكة المغربية والبلدان المجاورة؛ لحضور حفل السوبر ستار في تلك المنطقة المميّزة بطبيعتها الجبليّة الخلّابة.

نُظّم الحفل برعاية محافظة إفران، وبحضور سعادة المحافظ عبد الحميد المزيد، كما حضر الحفل مجموعة من الوزراء والمسئولين المغاربة، وأعداد كبيرة من الجمهور الذي أتى من مدن مجاورة لإفران كفاس والرباط وكازابلانكا وغيرها، وأعداد أخرى آتية من بلدان مجاورة كتونس، وليبيا والجزائر، وجمهور كبير من المصطافين من بلدان الخليج العربي.

وأبدى السوبر ستار سروره الكبير بلقاء الجمهور المغربي والعربي الكبير في المغرب، كما أشاد، خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عُقد على هامش المهرجان بجمال الطبيعة الساحرة التي تتميّز بها منطقة إفران الجبلية التي يُطلق عليها أيضاً لقب سويسرا المغرب، وعبّر عن إعجابه الكبير بكميّة أشجار الأرز الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة، وبخلوّها من الإشارات الضوئية حيث أنّ سكّانها يتمتّعون بآداب قيادة عالية تخوّلهم من القيادة بأمان وإحترام دون الحاجة إلى أوامر الإشارات الضوئية المختلفة، مؤكّداً أنّه لا بدّ من إدراج هذه المدينة على جدول عطلاته السياحية مع عائلته في المستقبل.

وفاجأ السوبر ستار الصحفيين بالإعلان عن مفاجأة تصوير كليب جديد في منطقة إفران قائلاً: ” من الممكن جداً أن يكون كليبي القادم هو الكليب الذي سأصوّره في إفران الجميلة”.

لحظات مميّزة عاشها السوبر ستار بعد غيابه عن المغرب عند إستقباله لحظة الوصول، حيث احتشد عدد من منظمي الحفل ومن معجبي راغب لاستقباله، وتقديم الضيافة المميّزة على الطريقة المغربيّة، وطلب السوبر ستار شرب الشاي المغربي الذي يحبّ مذاقه كثيرًا برفقة التمر المغربي اللذيذ أيضًا.

ويعود السوبر ستار مباشرةً إلى بيروت بعد حفل المغرب استعدادًا لانطلاق نشاطات ومهرجانات الصيف المليء بالارتباطات، والمهرجانات، والحفلات، في لبنان، ومصر، وتونس، وأوروبا.

وتتعاون شركة باكستايدج بروداكشن، التي تنتج وتدير أعمال راغب علامة، مع شركة ستريت لايف إنترناشونال في تنظيم جولة أوروبيّة للسوبر ستار بمستوى الجولات التي يقوم بها الفنّانون العالميون، ويشارك في هذه الجولة ثلاثة فنّانون يغنّون بلغات مختلفة، وهم: النجم مصطفى صندل بالتركية، والنجم أنطونيس ريموس باليونانيّة، والسوبر ستار راغب علامة الذي يغنّي بالعربيّة، وتُنظم هذه الجولة تحت عنوان “سلام، حبّ، وتناغم” في سعي فنيّ للجمع بين ما يفرّقه الآخرون.