راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة «تعاليلي» تزامنًا مع عيد ميلاده

قرر النجم اللبناني راغب علامة طرح أغنيته الجديدة” تعاليلي” اليوم تزامنًا مع عيد ميلاده الذي يحتفل به أيضًا، من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي لتوما.

وكان من المفترض أن يطرحها مع بداية مايو الماضي، لكن قام بتأجيل طرحها ليقدمها للجمهور في يوم ميلاده المتزامن اليوم .

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان “ممكن أزعلك”، والذي تعاون فيها مع الشاعر محمد البدري، وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهدتها الى 10 ملايين مشاهدة.