راغب علامة يصور كليبه الجديد في أوكرانيا

أحمد حمدي: يزور راغب علامة حالياً العاصمة الأوكرانيّة "كييف" بهدف تصوير كليب جديد يتعامل فيه مع المخرج اللبنانيّ زياد خوري، ومن المتوقّع أن يحمل هذا التعاون جديداً من ناحية فكرة الكليب وموضوعه. ولم يكشف علامة عن تفاصيل الأغنية التي يصوّرها…

أحمد حمدي:

يزور راغب علامة حالياً العاصمة الأوكرانيّة “كييف” بهدف تصوير كليب جديد يتعامل فيه مع المخرج اللبنانيّ زياد خوري، ومن المتوقّع أن يحمل هذا التعاون جديداً من ناحية فكرة الكليب وموضوعه.

ولم يكشف علامة عن تفاصيل الأغنية التي يصوّرها مع خوري، في حين انتهى من تصوير الكليب بعدما تعامل مع شركة أوكرانيّة رائدة في الصناعة السينمائيّة في شرق أوروبا.

وخلال زيارة السوبر ستار لـ”كييف”، كانت لفتة جميلة من السفير اللبنانيّ الدكتور علي ضاهر وزوجته السيّدة ديانا ضاهر اللذيْن وجّها لعلامة دعوة على العشاء عندما علما بتواجده في أوكرانيا، تماماً كما حصل عندما استقبل السفيران اللبنانيان في أبو ظبي، والبحرين علامة في هاتيْن المدينتيْن أثناء زيارته لهما.

وبدوره قدّم السفير اللبنانيّ في أوكرانيا لعلامة كلّ الدعم والمساعدة من السفارة اللبنانيّة في تسهيل أمور عمله، فما كان من صاحب أغنية “تركني لحالي” إلاً أن وجّه له جزيل الشكر على اهتمامه، وأعرب له عن كامل احترامه وإمتنانه لحرارة اللقاء والاستقبال.