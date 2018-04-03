راغب علامة يصل القاهرة لإحياء حفل فني

أحمد حمديأكد جمال علوش أحد مسؤولي إدارة النجم اللبناني راغب علامة للمال، أنه سيصل مع علامة للقاهرة خلال ساعات قليلة وتوجها منذ قليل لمطار بيروت من أجل السفر لمصر لمدة 24 ساعة فقط.وأضاف أن راغب سيحي حفلا فنيا كبيرا بأحد فنادق القاهرة مساء اليوم، وبعده سيعود فورا لبيروت من أجل ارتباطه بعدة حفلات و

أحمد حمدي

أكد جمال علوش أحد مسؤولي إدارة النجم اللبناني راغب علامة للمال، أنه سيصل مع علامة للقاهرة خلال ساعات قليلة وتوجها منذ قليل لمطار بيروت من أجل السفر لمصر لمدة 24 ساعة فقط.

وأضاف أن راغب سيحي حفلا فنيا كبيرا بأحد فنادق القاهرة مساء اليوم، وبعده سيعود فورا لبيروت من أجل ارتباطه بعدة حفلات وأعمال فنية واجتماعات مع شركة الإنتاج الخاصة به “باك ستيج برودكشين”.

من ناحية أخرى أحيا علامة حفلا فنيا كبيرا بمهرجان ربيع الثقافة بالبحرين اليومين الماضيين ولاقى الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، ويستعد راغب لطرح أغنيات سنجيل جديدة الفترة القادمة.