راغب علامة يصل القاهرة استعدادًا لإحياء حفلة في زد بارك

وصل النجم اللبناني راغب علامة للقاهرة الساعات الماضية برفقة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة و جمال علوش مدير إنتاج backstage المنتجة لأعمال راغب الفنية منذ سنوات وحتى الآن.

يحي راغب علامة حفلا غنائيا كبيرا مساء اليوم الجمعة بزد بارك ب6 أكتوبر لأول مرة، والحفل ترعاه شركات تجارية كبرى منها اي ايفينت.



وأجرت الفرقة الموسيقية لراغب بروفات خاصة أمس فور وصولهم للفندق المقيمين به بجانب مقر الحفل.



ويقدم علامة في الحفل اليوم أغنياته القديمة التي اشتهر بها في مسيرته الفنية لسنوات طويلة منها آسف حبيبتي وقلبي عشقها وسهروني الليل وبعشقك وياريت وعلمتيني، بالإضافة لأغنيته الجديدة استمارة 6 التي قام بطرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.