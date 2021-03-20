راغب علامة يسجل أغنية سنجيل جديدة في لبنان

علمت المال ان الفنان راغب علامة انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة في احدى الاستوديوهات بلبنان ، ويتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري . والاغنية سيطرحها راغب ضمن اغنيات ألبومه الجديد الذي يقوم بتجهيز أغنياته حاليا ليطرحه في أقرب وقت…

علمت المال ان الفنان راغب علامة انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة في احدى الاستوديوهات بلبنان ، ويتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري .

والاغنية سيطرحها راغب ضمن اغنيات ألبومه الجديد الذي يقوم بتجهيز أغنياته حاليا ليطرحه في أقرب وقت للجمهور ، وهي اغنية تميل لطبع درامي مثل اغنيات عديدة قدمها بنفس الاسلوب في مسيرته الفنية.

وقام راغب بتوزيعها موسيقيا في لبنان واشرف على مراحل تنفيذها كاملة ، ومن المتوقع ان يقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وستكون عودة له بعد نجاحاته السابقة في اغنيات عديدة مثل ” اللي باعنا” و ” ردلي كلماتي ” وغيرها التي حققت مشاهدات تخطت الملايين عبر يوتيوب .

يذكر ايضا ان اخر ظهور لراغب علامة كان ضمن برنامج يوم ليك على شاشة قناة الحياة مع المذيعة سمر يسري في اولى حلقات البرنامج ، وتحدث فيها عن اصابته بفيروس كورونا مؤخرا وشفاؤه منه بالإضافة للحديث لاول مرة عن الحادث الاليم الذي تعرض له ابنه خالد والعناية الالهية انقذته والانفجار الذي وقع ببيروت العام الماضي في مرفأ بيروت ودمر كثير من المنازل وراح ضحيته أبرياء كثيرين .