Loading...

راغب علامة يحيي ليلة رأس السنة بمصر

Loading...

يستعد النجم اللبناني لاحياء حفل غنائي كبير ليلة رأس السنة الجديدة 31 ديسمبر الجاري باحدى فنادق القاهرة الجديدة ، وكشف علامة عن الحفل عبر حسابه الرسمي " انستجرام"

راغب علامة يحيي ليلة رأس السنة بمصر
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:55 ص, الأربعاء, 7 ديسمبر 22

يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي كبير ليلة رأس السنة الجديدة 31 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة الجديدة .

وكشف علامة عن الحفل عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” و” فيس بوك” ، وقام بنشر بوستر الحفل لتشويق الجمهور المصري والعربي له .

ويقوم حاليا مدير أعمال راغب وشقيقه خضر علامة بالاشراف على تفاصيل الحفل الغنائي احتفالا بقدوم العام الجديد 2023 .

يذكر أيضا أن راغب علامة أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في مصر بزد بارك وشهد حضورا جماهيريا .

وطرح راغب أغنيته الجديدة” استمارة 6″ الفترة السابقة وحقق بها نجاحا كبيرا وتخطت مشاهداتها 22 مليون عبر منصة يوتيوب في فترة وجيزة .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:55 ص, الأربعاء, 7 ديسمبر 22