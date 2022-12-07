راغب علامة يحيي ليلة رأس السنة بمصر

يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي كبير ليلة رأس السنة الجديدة 31 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة الجديدة .
وكشف علامة عن الحفل عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” و” فيس بوك” ، وقام بنشر بوستر الحفل لتشويق الجمهور المصري والعربي له .
ويقوم حاليا مدير أعمال راغب وشقيقه خضر علامة بالاشراف على تفاصيل الحفل الغنائي احتفالا بقدوم العام الجديد 2023 .
يذكر أيضا أن راغب علامة أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في مصر بزد بارك وشهد حضورا جماهيريا .
وطرح راغب أغنيته الجديدة” استمارة 6″ الفترة السابقة وحقق بها نجاحا كبيرا وتخطت مشاهداتها 22 مليون عبر منصة يوتيوب في فترة وجيزة .