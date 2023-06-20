راغب علامة يحيي حفلا غنائيا كبيرا في لبنان 30 يونيو

يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا كبيرا بلبنان بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك 30 يونيو الجاري ، وتشاركه الحفل النجمة اللبنانية اليسا .

ويأتي هذا الحفل لراغب علامة بعد طرحه أغنيته الجديدة” في كتير حلوين ” اليوم بالتعاون مع مزيكا للمنتج محسن جابر ونجله المنتج محمد جابر الذي تولى مسؤولية العمل بالشركة وتطويرها حاليا .

أغنية في كتير حلوين تأتي كأولى أغنيات راغب علامة بموسم الصيف الحالي ، وقام بتصويرها في اليونان بعد آخر أغنياته ” استمارة 6″ التي طرحها يوليو 2022 .

يذكر أيضا أن اليسا أحيت حفلا غنائيا بالاسكندرية مؤخرا ، لصالح مؤسسة خيرية وشهد حضورا جماهيريا لافتا .