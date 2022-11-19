راغب علامة يحيي حفلا غنائيا بـ«زد بارك» (صور)

أحيا الساعات الأخيرة النجم اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا كبيرا بزد بارك بمنطقة 6 أكتوبر، ورافقه لمقر الحفل شقيقه ومدير أعماله خضر علامة ومدير backstage المنتجة لأعماله الموسيقية منذ سنين طويلة وحتى الآن، كما شاركته الحفل النجمة اللبنانية إليسا ونظم الحفل أي إيفينت.

وقدم علامة في الحفل أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور المصري والعربي منه في مسيرته الفنية الطويلة، منها أنا اسمي حبيبك وسهروني الليل وقلبي عشقها والحب الكبير واشتقنالك وطب ليه ومغرم ياليل، إضافة لأغنياته الجديدة التي قام بطرحها مؤخرا “تعاليلي” و”استمارة 6″، ورقص الجمهور طيلة الحفل مع راغب.

كما حرص رجل الأعمال نجيب ساوريس مالك زد بارك، على استقبال راغب وتحيته على المسرح وغناء معه أغنيته الشهيرة “مغرم ياليل” .