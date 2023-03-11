راغب علامة يحيي حفلا غنائيا بأمريكا اليوم

يختتم النجم اللبناني راغب علامة حفلاته الغنائية بأمريكا مساء الليلة بولاية كاليفورنيا، حيث يحيي حفلا غنائيا كبيرا بسان ديجو، ويحضر الحفل جمهور كبير والعديد من الشخصيات المهمة بالولاية، إضافة للعديد من جمهور الجاليات العربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدم راغب علامة في الحفل أغنياته الشهيرة التي لاقت شهرة كبيرة بالوطن العربي، إضافة لآخر أغنياته التي قام بطرحها “استمارة 6″ و”تعاليلي” وغيرها .

واحتفل الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة بعيد زواجهما الـ 27، وسط حضور أصدقائهما والمقربين منها، وسط عدد من الأغاني الرومانسية الخاصة به.

ونشر الفنان راغب علامة عبر خاصية الاستوري بحسابه على “إنستجرام” فيديو له ولزوجته أثناء رقصهما على أنغام أغنيته الشهيرة “سهروني الليل”، معلقًا عليه: “ذكرى سعيد حبي، 26 سنة هي هدية من الله مع أثمن الهدايا التي منحني إياها لؤي وخالد”، بينما نشرت زوجته فيديو يجمع بين مجموعة من الصور التي تجمعهما، وفيديو من الاحتفال، على أغنيته “أنت حبيب ضحكاتي” معلقة عليه: “أنت حبيبي بمشواري، ذكرى زوجية سعيدة”.