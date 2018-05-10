راغب علامة يحيي حفلا خيريا بشهر رمضان في القاهرة

أحمد حمدييحيي المطرب، راغب علامة، خلال شهر رمضان الكريم حفلاً خيرياً لصالح مستشفى أهل مصر الذي ينظّم سحوره السنوي الثالث في 25 مايو الجاري في فندق ماريوت مينا هاوس غولف جاردنز بالقاهرة. وبهذا الإحياء الغنائي يكسر السوبر ستار عادة إستقباله لشهر رمضان المبارك، الذي يحرص كلّ عام على قضائه

أحمد حمدي

يحيي المطرب، راغب علامة، خلال شهر رمضان الكريم حفلاً خيرياً لصالح مستشفى أهل مصر الذي ينظّم سحوره السنوي الثالث في 25 مايو الجاري في فندق ماريوت مينا هاوس غولف جاردنز بالقاهرة.

وبهذا الإحياء الغنائي يكسر السوبر ستار عادة إستقباله لشهر رمضان المبارك، الذي يحرص كلّ عام على قضائه وسط عائلته وأصدقائه تفرّغاً لممارسة طقوس الشهر الكريم وإتمام الواجبات الدينيّة.

ومؤخرا، قرّر علامة أخذ إجازة إستجمام لمدّة أسبوع في أحد المنتجعات الصحيّة في النمسا واظب خلالها على ممارسة الرياضة والتأمّل والمشي في الطبيعة إضافة إلى الإلتزام بالأكل الصحيّ خلال فترة إقامته هناك رغبة منه في إستعادة توازنه الجسديّ والروحيّ بعد فترة كان فيها جدوله مزدحماً بالأعمال والحفلات.