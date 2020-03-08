راغب علامة يتمنى المساواة بين المرأة والرجل

وجه رسالة مفادها أنّ المرأة نصف المجتمع ونصف الأسرة، وأنّ حقوقها من حقوق الرجل،

شارك الفنان راغب علامة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحل في 8 مارس من كل عام جمهوره فيديو صوّره مع مجموعة من فتيات عائلته.

ووجه رسالة مفادها أنّ المرأة نصف المجتمع ونصف الأسرة، وأنّ حقوقها من حقوق الرجل، متمنياً أن تتحقّق المساواة بين الجنسيْن في كافّة المجتمعات بهدف التنميّة العالميّة.

وختم رسالته بأنّ كلّ يوم هو يوم المرأة.

وأطلّ علامة مؤخّراً في حفل جماهيريّ ضخم في العاصمة المصريّة القاهرة وذلك بمناسبة مرور ١٥ عاماً على تأسيس الجامعة البريطانيّة في مصر.

وحضر الحفل خريجو ١١ دفعة سابقة أشعلوا الأجواء وتفاعلوا بشكل حماسيّ مميّز مع أغاني راغب.

قدّم علامة مجموعة من أبرز أغانيه التي تنوّعت ما بين الجديد والقديم كـ “ اللي باعنا”، و”نسيني الدنيا”، و”ما بهزّرش”.