راغب علامة ونانسي عجرم يلتقيان لأول مرة في حفل بالعلمين

يلتقي النجمان راغب علامة ونانسي عجرم لأول مرة معا في حفل غنائي ضخم يقام بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين يوم 28 يوليو الجاري .

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

حيث يقدم النجمان راغب علامة ونانسي عجرم أغنيات عديدة حققا بها شهرة واسعة بالوطن العربي لسنوات طويلة ، فيقدم راغب قلبي عشقها ، ياريت فيا أخبيها ، طب ليه ، اسمي حبيبك ، الحب الكبير ، بعشقك ، سهروني الليل ، وأغنيته الجديدة ” في كتير حلوين” التي طرحها مؤخرا وحققت مشاهدات كبيرة .

كما تقدم نانسي عجرم أغنياتها المحببة للجمهور المصري ، لو سألتك أنت مصري ، آه ونص ، ياطبطب وأدلع ، صحصح ، حبك سفاح ، ياسلام وغيرها .

كما تشهد الفعاليات بالمهرجان أيضا ، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق” تراياثلون”، مكون من 3 رياضات “السباحة – ركوب الدراجات – الجري” وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات كذلك عرض أزياء لـ”مايكل سينكو”، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.