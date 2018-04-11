راغب علامة سفيرا لمركز سرطان الأطفال في لبنان

أحمد حمديمنصب إنسانيّ واجتماعيّ جديد أُضيف إلى قائمة مهمّات السوبر ستار راغب علامة، حيث تمّ تعيينه سفيراً لمركز سرطان الأطفال في لبنان، وذلك خلال احتفال أقيم في حديقة المركز ضمن حرم مستشفى الجامعة الأمريكيّة في بيروت بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيسه.وتكمن أهميّة المركز ودوره في رعاية الأطفال

أحمد حمدي

منصب إنسانيّ واجتماعيّ جديد أُضيف إلى قائمة مهمّات السوبر ستار راغب علامة، حيث تمّ تعيينه سفيراً لمركز سرطان الأطفال في لبنان، وذلك خلال احتفال أقيم في حديقة المركز ضمن حرم مستشفى الجامعة الأمريكيّة في بيروت بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيسه.

وتكمن أهميّة المركز ودوره في رعاية الأطفال المصابين بالمرض الخبيث، وقد تمّ شكر الفنّان راغب علامة على إيمانه بقضيّة المركز من خلال مساهمته الكريمة في دعم قضيّته التي تركّز حالياً على تولّي علاج ٣٠٠ طفل، وضرورة تأمين التبرّعات اللازمة لتأمين موازنة سنويّة تكفل إستمرارية خدماته.

وفي هذا الإطار يستعدّ السوبر ستار لإحياء حفل العشاء التاسع الذي يقيمه “مركز سرطان الأطفال في لبنان” في دولة الكويت مساء الخميس في التاسع عشر من الجاري في قاعة البدع في فندق فورسيزنز ـ برج الشايع، حيث من المتوقّع أن يحيي حفلاً مميّزاً وسط محبّيه الذين ينتظرون زيارته للعاصمة الكويتيّة.

من جهة أخرى وبمناسبة اليوم العالميّ للحيوانات الأليفة نشر السوبر ستار على صفحاته الرسميّة بمواقع التواصل الإجتماعيّ صورة له وهو يحمل جرواً صغيراً، ووجّه لمتابعيه رسالة عميقة المعنى خاصّة برعاية الحيوانات الأليفة قائلاً: “١١ أبريل اليوم العالمي للحيوانات الأليفة هو فرصة لكلّ شخص يملك واحداً منها كي يدلّلها بشكل خاصّ اليوم كلّ على طريقته، وأن نذكر أنّ مسؤوليتنا في رعاية هذه المخلوقات هي مهمّة ثابتة ودائمة”.

هناك الكثير من الحيوانات الأليفة المُهْمَلة أو غير المرغوب بها والتي تحتاج الحبّ والانتباه، أعطوا من وقتكم، أمنوا لها المأكل والمأوى، حتّى العطاء القليل يساعد كثيراً. وإن كنتَ لا تملك حيواناً أليفاً، قد يكون اليوم فرصة لتتبنّى واحداً. وعليك ألاّ تنسى عبارة مهمّة جداً: “تبنّى ولا تتسوّق حيواناً أليفاً!”.

يُذكر أنّ السوبر ستار حريص دائماً على المشاركة في دعم النشاطات الإنسانيّة والإجتماعيّة الهادفة إلى الرقيّ بمجتمعاتنا العربيّة، كما سبق وتمّ تعيينه سفيراً للسلام والأمور الإنسانية في العام ٢٠١٣ من قبل رئيس المفوّضيّة الدوليّة لحقوق الإنسان الذي منح السوبر ستار آنذاك وسام المفوّضيّة كعربون شكر وتقدير لرسالته الإنسانيّة، وخصوصاً بعد تأسيسه مركزاً للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصّة في مدرسة “سان جورج” التي يمتلكها. كما يحمل السوبر ستار أيضاً لقب سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدّة للبيئة UNEP.