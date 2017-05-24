راضي يهنئ مرشح إثيوبيا الفائز بمنصب مدير الصحة العالمية

أحمد صبري:

أعرب الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان, عن خالص تهانيه بفوز وزير خارجية إثيوبيا السابق تادروس أدهانوم، بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، بعد تفوقة فى جولة الإعادة أمس.



وأوضح الوزير أن المرشح الفائز لديه خبرات سياسية سابقة وقنوات تواصل مفتوحة من خلال تقلده عدة مناصب ساهمت بشكل كبير فى مد جسور التواصل والتعاون ليصبح محل أنظار لدى أغلب الدول, معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.



وأكد أن هذا الفوز فخر للقارة الإفريقية بأكملها، ودليلًا على قدرة أبنائها في تولي أرفع المناصب في كافة المنظمات الدولية، مهنئًا حكومة وشعب دولة إثيوبيا الشقيقة بهذا الفوز الكبير والمهم، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لترشيح وزير خارجية إثيوبيا السابق لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.



وجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين، قد التقى بالمرشح الإثيوبى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم ١٥ مايو الماضى، مقدما الدعم الكامل له، ومؤكداحرص الجانب المصري فى حصول القارة الإفريقية علي نصيب عادل من المناصب الدولية المهمة بما يحفظ ويدعم المصالح المشتركة لإفريقيا علي الساحة الدولية.