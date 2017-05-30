راشد يلتقى أول فوج سياحى لمسار رحلة العائلة المقدسة

المال - خاص في إطار جهود وزارة السياحة المصرية للترويج للسياحة الدينية، التقى أمس يحيى راشد وزير السياحة فوجا سياحيا مكونا من ٥٢٠ سائحا من ٢٠ جنسية مختلفة حضروا إلى مصر تحت اسم "السماء المفتوحة"، وهو يعد الفوج السياحي الأول…

المال – خاص

في إطار جهود وزارة السياحة المصرية للترويج للسياحة الدينية، التقى أمس يحيى راشد وزير السياحة فوجا سياحيا مكونا من ٥٢٠ سائحا من ٢٠ جنسية مختلفة حضروا إلى مصر تحت اسم “السماء المفتوحة”، وهو يعد الفوج السياحي الأول الذي جاء خصيصا لزيارة جزء من مسار رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة، وزيارة مسار رحلة الخروج لموسى من أرض سيناء.

وقد رحب الوزير بالفوج السياحي، وبالشركة المنظمة التي أكدت انه بعد نجاح الزيارة هذا العام، سوف تقوم بتنظيم زيارة العام القادم لفوج به أكثر من ١٥٠٠ سائح لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة .

ومن ناحيتهم أثنى أعضاء الفوج السياحي بالاهتمام الذي توليه وزارة السياحة المصرية بالسياحة الدينية، وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، و بالدعم اللوجيستي لبرنامج الزيارة الذي قام به الفوج السياحي و تأمينه في أثناء الرحلة.

جدير بالذكر أن الفوج وصل القاهرة يوم ٢٤ مايو الحالى، و قام بزيارة جزء من مسار رحلة العائلة المقدسة بها، حيث زار الفوج كنيسة ابي سرجة التي بها المغارة التي اختبأت بها العائلة والكنيسة المعلقة وكنيسة مارجرجس الروماني التابعة لطائفة الروم الأرثوذوكس ، ثم انتقل الفوج السياحي أمس إلى سانت كاترين التي سيقضي فيها ٣ أيام يزور فيها مسار رحلة الخروج لموسى من أرض سيناء.تتعاقد مع شركات جديدة بأفريقيا وآسيا.