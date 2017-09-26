راشد يفتتح الجناح المصرى بمعرض Top Resa في باريس

أحمد عاشور افتتح يحيى راشد، وزير السياحة، يرافقه السفير إيهاب بدوى، سفير مصر لدى باريس، الجناح المصرى بمعرض Top Resa الذى يعد من أهم المعارض المهنية الدولية، فى دورته الواحدة والثلاثين بأرض المعارض بباريس، والذى يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الحالي.وعقد الوزير مجموعة من اللقاءات

أحمد عاشور

افتتح يحيى راشد، وزير السياحة، يرافقه السفير إيهاب بدوى، سفير مصر لدى باريس، الجناح المصرى بمعرض Top Resa الذى يعد من أهم المعارض المهنية الدولية، فى دورته الواحدة والثلاثين بأرض المعارض بباريس، والذى يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الحالي.

وعقد الوزير مجموعة من اللقاءات الرسمية حيث التقى السيدة وزيرة سياحة اليونان ووزير الخارجية الفرنسى ورئيس نقابة منظمى الرحلات الفرنسية SNAV، وأوضح الوزير خلال هذه اللقاءات أن المؤشرات الخاصة بالمبيعات والحجوزات تؤكد عودة السياحة الفرنسية لمصر وأن السائح الفرنسى عاشق للمقاصد السياحية الثقافية المصرية.

كما عقد الوزير اجتماعًا بمجموعة من أهم المهنيين الفرنسيين، على رأسهم Thomas Cook و Paravel وBiple وTravel evasion وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة التدفق السياحى الوافدة من السوق الفرنسية لمصر وتشجيع منظمى الرحلات لدعم المقصد المصرى وكيفية تحفيز سياحة المؤتمرات من مختلف الأسواق.

وأكد شركاء المهنة أن صيف 2017 وضع مصر مرة أخرى على الخريطة السياحية فى السوق الفرنسية، وأن معدلات الطلب لزيارة مصر فى تزايد مستمر، وأن المبيعات ارتفعت فى موسم الصيف ثلاثة أضعاف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وأن مؤشرات الحجوزات لموسمي الخريف والشتاء المقبلين مبشّرة.

واستعرض الوزير الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة السياحة بصفة خاصة، لتشجيع السياحة والعمل على استعادة معدلاتها وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أن الوزارة تعطى أولوية فى الفترة الراهنة لتحفيز شركات الطيران وإزالة العقبة المستديمة أمام زيادة التدفق السياحي من السوق الفرنسية.

كما أجرى الوزير عدة لقاءات إعلامية بهدف بث رسالة طمأنة للمجتمع الفرنسى حيث كانت اللقاءات مع كل من L’echo Touristique وLe Fegaro وLE Monde وLe Quotidien، وأكد خلالها عودة السياحة الفرنسية لمصر وأن الأرقام السياحية فى تصاعد.

جدير بالذكر أن الجناح المصرى المشارك بمعرض Top Resa تبلغ مساحته 82م2، وتم تصميمه بحيث يجمع بين الحضارة المصرية العريقة والحداثة التى تشهدها المنتجعات فى مقاصد البحر الأحمر.