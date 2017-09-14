راشد يشارك في حلقة نقاشية عن السياحة والتنمية المستدامة

المال - خاصيواصل يحيى راشد، وزير السياحة، لقاءاته ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية الـ 22 لمنظمة السياحة العالمية، بحضور ممثلي الكثير من دول العالم المشاركة في الحدث المنعقد هذا العام في الصين.وشارك راشد رؤساء الوفود في زراعة شجرة كرمز للتأكيد على أهمية السياحة المستدامة في سبيل التنمية، كم

المال – خاص

يواصل يحيى راشد، وزير السياحة، لقاءاته ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية الـ 22 لمنظمة السياحة العالمية، بحضور ممثلي الكثير من دول العالم المشاركة في الحدث المنعقد هذا العام في الصين.

وشارك راشد رؤساء الوفود في زراعة شجرة كرمز للتأكيد على أهمية السياحة المستدامة في سبيل التنمية، كما شارك في حلقة نقاشية أدارها المذيع الأمريكى الشهير بقناة CNN ريتشار كويست بحضور ومشاركة وزراء سياحة المغرب وأذربيجان وكولومبيا وأذربيجان والفلبين وأوغندا وجورجيا ورئيس المجلس العالمى للسياحة والسفر، ودكتور طالب رفاعى أمين عام منظمة السياحة العالمية، ورئيس هيئة تنشيط السياحة الصينية، ودارت المناقشات في الجلسة حول موضوع السياحة وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد راشد خلال الحلقة النقاشية على أهمية العمل على ضمان التدفق السياحى مع ضمان الاستدامة وخلق مناخ اقتصادى مستقر قادر على مواجهة التحديات العالمية الجديدة، مشدداً على أهمية الاستقرار سياسى الذي يعد أساس التنمية والتقدم.

وخلال الحلقة النقاشية تناول ممثلي الوزارات والكيانات السياحية أهداف التنمية المستدامة، وتعريفها، ومخاطر عدم الاهتمام بها، وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وارتباط السياحة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم خلال الاجتماع استعراض أعداد السائحين في كل دولة وأسس تطبيق التنمية المستدامة وأهمية استمرار العمل بها للحفاظ على نمو أعداد السائحين والحركة السياحية مع تزايد الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها.

وتطرق اللقاء إلى استعراض الحملات الدعائية المختلفة التي استخدمتها الدول في مجال التنمية المستدامة، وكيفية التفاعل بين القطاعين العام والخاص وأهمية إشراك القطاع الخاص في هذا المضمار من خلال قواعد تنظيمية وتمويلية.

وفى سياق آخر، التقى راشد بوزير سياحة الصين على هامش الاجتماعات وأعرب عن رغبته في توجيه دعوة رسمية له لزيارة مصر، كما قام الجانبان بمناقشة سبل دعم العلاقات السياحية بين البلدين خاصة في ظل الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية.

وفى إطار اللقاءات الإعلامية، أجرى الوزير مقابلة تلفزيونية مع قناة CCTV أشار فيها إلى أهمية العلاقات السياحية بين مصر والصين وحرص الجانب المصرى على تعزيز حركة السياحة الوافدة من الصين وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لفتح أفاق رحبة لدعم السياحة الصينية.

وأضاف راشد خلال اللقاء أن التنمية المستدامة لم تعد ترفا في ظل الاهتمام العالمى بضرورة الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى تميز مدينة تشنجدو التي يُعقد بها اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة وتفرد مواردها الطبيعية.

وأشار راشد إلى تفرد وتنوع المقصد السياحي المصري، وقال أن مصر لديها الكثير لتقدمه للسائح الصيني، لافتا إلى أهمية تسهيل حركة الانتقال بين البلدين بتوفير خطوط طيران لتعزيز حركة السياحة الوافدة، وأضاف أن الشهور القادمة ستشهد تفعيل العمل بالفيزا الالكترونية مما سيكون له أكبر الأثر على حركة السياحة الوافدة.