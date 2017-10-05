راشد يجتمع بمسئولى السياحة في إيطاليا

المال - خاصعقد يحيى راشد، وزير السياحة، عددًا من اللقاءات الهامة، على هامش الزيارة التى يقوم بها للفاتيكان.والتقى راشد Dorina Bianchi نائب وزير الثقافة الايطالي والمسئولة عن ملف السياحة، ورئيس الاتحاد الايطالى لشركات السياحة FIAVET وعدد من منظمى الرحلات الإيطاليين ومسئولي الحج الفاتيكاني Opera R

المال – خاص

عقد يحيى راشد، وزير السياحة، عددًا من اللقاءات الهامة، على هامش الزيارة التى يقوم بها للفاتيكان.

والتقى راشد Dorina Bianchi نائب وزير الثقافة الايطالي والمسئولة عن ملف السياحة، ورئيس الاتحاد الايطالى لشركات السياحة FIAVET وعدد من منظمى الرحلات الإيطاليين ومسئولي الحج الفاتيكاني Opera Romana Pellegrinaggi، بمشاركة السفير المصري بروما هشام بدر، والقائم بأعمال السفارة المصرية بالفاتيكان تامر توفيق، بالإضافة إلى ممثلي الإعلام المهني والسياحي.

وألقى الوزير، كلمة عن أهمية الزيارة التاريخية وشرح تفصيلي لمسار رحلة العائلة المقدسة، ورحب السفير هشام بدر بضيوف المؤتمر وأكد علي أهمية دفع جهود التنشيط السياحي.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية وخطط التحرك الراهنة، مؤكدا أهمية استعادة حركة السياحية الايطالية التى تُعد أحد الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة للمقصد السياحى المصرى.

وحظيت الزيارة بتغطية إعلامية مكثفة من معظم وكالات الانباء العالمية، وتحقيق تغطية إعلامية مكثفة بإيطاليا في أهم الصحف الرئيسيّة il messaggero / il secolo/ la stampa / l’osservatore romano، ووكالات الأنباء ANSA/Agenzia Nova، وتقارير بتلفزيون الفاتيكان الرسمي TV2000 بالاضافة مقابلة أجراها الوزير مع التلفزيون الرسمى الفاتيكانى، تقرير عن الزيارة بقناة الاخبار بالتليفزيون الايطالي الرسمي Rainews24، فضلاً عن تغطية مكثفة بأهم الجرائد المهنية والسياحية TTG / L’Agenzia di viaggi/Guida Viaggi/ Turismo Attualità / Travel Quotidiano.