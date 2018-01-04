راشد يتابع تغطية الصحف الإيطالية لزيارة وفد الفاتيكان لمصر

المال - خاص تلقى يحيى راشد وزير السياحة، تقريرًا، من المكتب السياحي بروما عن تغطية وسائل الإعلام الإيطالية للزيارة الأخيرة، التي قام بها وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان إلى مصر، لتفقد الأماكن التى سيشملها برنامج الحج. وأبرزت عدد من الصحف ووكالات الأنباء الإيطال

المال – خاص

تلقى يحيى راشد وزير السياحة، تقريرًا، من المكتب السياحي بروما عن تغطية وسائل الإعلام الإيطالية للزيارة الأخيرة، التي قام بها وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان إلى مصر، لتفقد الأماكن التى سيشملها برنامج الحج.

وأبرزت عدد من الصحف ووكالات الأنباء الإيطالية الزيارة وأهميتها، وإلقاء الضوء على برنامج الحج إلى مصر والأماكن التي سيتضمنها، مشيرة إلى أن عام 2018 سيشهد بداية الحج الكاثوليكي.

وأعرب راشد عن تفاؤله بما نشرته الصحافة الإيطالية عن زيارة الوفد إلى مصر، مؤكدًا على أهمية مثل هذه التغطية الإعلامية العالمية فى الترويج والتسويق لبرنامج الحج إلى مصر، وتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج.

وفِي هذا السياق، بث راديو SIR التابع للفاتيكان تصريح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحج الفاتيكاني، الذي قال فيه أنه مع بداية العام ستكون مصر ضمن كتالوج رحلات الحج التي تعدها المؤسسة، مشيرًا إلى زيارة الوفد إلى مصر، وتأكيده على أهمية مصر كمقصد ضمن برامج المؤسسة السياحية.

وجاء في تصريحاته أن المؤسسة تنوى وضع برنامجين لمصر أحدهما يشمل زيارة المناطق الأثرية التاريخية من أسوان للقاهرة، والآخر يستهدف الأماكن التى مرت بها العذراء مريم والسيد المسيح بمصر.

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA وموقع Travel nostop مقالاً، تحت عنوان “مع بداية 2018 .. نبدأ الحج الكاثوليكى فى مصر على آثار رحلة العائلة المقدسة”، وأشار المقال إلى دخول العائلة المقدسة لمصر والإقامة بها لمدة ثلاث سنوات هروبًا من بطش الملك هيرودت.

وأوضحت الوكالة أن تنفيذ هذا البرنامج سيكون من خلال مؤسسة الحج الفاتيكانى، مشيرًا إلى زيارة وفد ممثلا عنها لمصر، واهتمام يحيى راشد وزير السياحة ومتابعته المستمرة لهذه الزيارة، وتطرق المقال الى تصريحات الوزير حول أهمية برنامج الحج الى مصر، وأنه يدعم ويقوي العلاقات بين الشعوب.

وتحدث المقال عن لقاء الوفد بعدد من المسئولين ورجال الدين لبحث تنفيذ هذا البرنامج، وتطرق إلى لقائه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيرًا إلى كلمة البابا تواضرس عن أهمية السياحة الدينية في نشر رسالة السلام.

وأشار إلى زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مصر إبريل الماضى، وأعقبها مباركته للأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر في أكتوبر الماضي، وأكد المقال على أهمية برنامج الحج الى مصر ودوره الإيجابي في الحوار بين الأديان.

وانتهى المقال باستعراض المقاصد السياحية التي ستكون ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

ونُشر تقريرا آخر بجريدة Messaggero واسعة الانتشار بإيطاليا، تناول قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر والأماكن التي مروا بها، وسيتم إدراجها في برامج مؤسسة الحج من بداية العام.

ولفتت الجريدة إلى زيارة الوفد الفاتيكانى لمصر، وفعاليتها التى وصفتها بأنها جاءت لتبادل وجهات النظر حول إنجاح هذا البرنامج.

وتناولت جريدة “Avvenire” خبرًا عن الزيارة، وجاء عنوان المقال بها “كلمة الطيب … مصر البلد التى باركها الله”، متضمنًا كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع الوفد خلال زيارته لمصر التى أكد خلالها على العلاقة الطيبة التي تجمع بينه وبين البابا فرانسيس.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الفاتيكانى إلى مصر جاءت برئاسة Monsignor Remo Chiavarini رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خلال الفترة من 11-16 ديسمبر الجارى، ورافق الوفد وفدًا إعلاميًا من كبريات الصحف الإيطالية والراديو والتلفزيون الايطالي والفاتيكاني لتغطية الزيارة وصاحبهم في الزيارة المستشار السياحي المصري في روما عماد فتحي.