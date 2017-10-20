راشد يتابع الاستعدادات لاحتفالية العيد الماسى لمعركة العلمين

المال- خاصتفقّد وزير السياحة يحيى راشد، اليوم، الاستعدادات والتجهيزات النهائية التي تقوم بها الوزارة بمناسبة احتفالية العيد الماسى والذكرى 75 لمعركة العلمين، والتي تقام، غدًا السبت، بحضور لفيف من سفراء وقناصل الدول الأجنبية والشخصيات العامة، وترسل مصر خلالها من أرض العلمين التي شهدت حربًا ودما

المال- خاص





تفقّد وزير السياحة يحيى راشد، اليوم، الاستعدادات والتجهيزات النهائية التي تقوم بها الوزارة بمناسبة احتفالية العيد الماسى والذكرى 75 لمعركة العلمين، والتي تقام، غدًا السبت، بحضور لفيف من سفراء وقناصل الدول الأجنبية والشخصيات العامة، وترسل مصر خلالها من أرض العلمين التي شهدت حربًا ودمارًا رسالة سلام وتنمية إلى العالم كله.

رافق الوزير، في جولته، اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء عادل لطفي، مستشار الوزير للتنمية الإدارية.

وأشار الوزير إلى أن الاحتفالية تقام بالتزامن مع تدشين مدينة العلمين الجديدة، الأمر الذي يسهم في وضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المنطقة.