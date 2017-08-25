راشد: مراجعة دورية لرصد تغيرات الإنفاق السياحي

خلال اجتماعه مع وكيل محافظ البنك المركزي المال - خاصعقد يحيى راشد، وزير السياحة، اجتماعا مع الدكتورة نجلاء النزهي، وكيل محافظ البنك المركزى، وذلك بحضور الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة ومجموعة العمل التابعة ومجموعة الخبراء بوحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة ووزارة التخطيط والجهاز ال

خلال اجتماعه مع وكيل محافظ البنك المركزي





المال – خاص

عقد يحيى راشد، وزير السياحة، اجتماعا مع الدكتورة نجلاء النزهي، وكيل محافظ البنك المركزى، وذلك بحضور الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة ومجموعة العمل التابعة ومجموعة الخبراء بوحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يأتى هذا الاجتماع فى ضوء ما أعلنه البنك المركزى، من تزايد الإيرادات السياحية، وهو ما أكدته أيضا بعض المؤسسات الدولية مثل مؤسسة بلومبرج.

وأكد راشد أهمية إجراء مسح استطلاعى flash survey للتعرف على التغيرات الأخيرة، وتأثير زيادة الحركة السياحية والليالى السياحية وإعادة توزيعها فى المقاصد السياحية المختلفة، على أن يكون ذلك فى شهر سبتمبر وذلك لرصد الإيرادات السياحية بعد إجازات العيد والصيف.

كما أشاد الوزير بالدور الذى تقوم به وحدة الحسابات الفرعية بالتنسيق مع البنك المركزى، مؤكدا ضرورة إجراء مراجعة دورية للتعرف على أى تغير فى نمط الإنفاق السياحى ورصد أى زيادة فيه، وهو ما أكده البنك المركزى فى ضوء البروتوكول المبرم بين البنك ووزارة السياحة حيث أشار إلى عمل مراجعة دورية ربع سنوية لمتوسط الإنفاق.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية حساب متوسط إنفاق السائح وضرورة مراجعة بنود الإنفاق فى ظل التغيرات الاقتصادية والقرارات الاقتصادية للحكومةوأيضا تغير نمط شرائح السائحين القادمين إلى مصر وتوزيع الحركة السياحية للمقاصد المختلفة، وذلك فى ظل وجود مصداقية الأرقام والتأكد من صحة البيانات ودقة العينة المختارة للتعرف على متوسط إنفاق السائح، مع التأكيد أيضا على أن يتم عمل مراجعة دورية فى إطار المنهجية المتبعة للوقوف على حقيقة الإيراد السياحى بدقة.