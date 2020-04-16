«راشدين إيجيبت» تتبرع بـ50 مليون جنيه لوزارة الصحة وصندوق تحيا مصر

شركات الراشدين فى مصر يعمل بها ما يزيد عن 4500 موظف وعامل

تبرعت شركة “راشدين إيجيبت” بمبلغ 50 مليون جنيه لوزارة الصحة المصرية وصندوق تحيا مصر، لدعم جهود مصر فى خطتها الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

من جانبها أكدت وزارة الصحة أن دعم الشركة يساعد على تنفيذ خطة الرعاية ومقاومة انتشار الفيروس، إضافة إلى الحد من آثاره السلبية وتقديم خدمات طبية جيدة للمصابين.

وتعتبر شركة راشدين إيجيبت المملوكة لرجل الأعمال راشد النعيمي، وعبد الله هادي الحسيني، من أكبر الشركات العاملة فى مجالات التجارة والتوزيع والتصنيع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت الشركة أن مساهمتها تأتى في إطار روابط وطيدة تربط مجموعة شركات راشدين بمصر، وسعيها الدائم للقيام بكل ما من شأنه تعزيز هذه الروابط .

وأكدت الشركة أن دعمها جاء انطلاقا من واجبتها المجتمعية كشركة كبرى وكرجال أعمال إماراتيين مساهمين في جهود الدعم النوعية والمتميزة التي تقومون بها، والتي تًعلي من شأن روح المشاركة مع مصر من أجل الدفع قدماً بمشروعات ومبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسخير كل القدرات، لدعم الحكومة المصرية للعبور بالمواطن المصري الي بر الأمان.

والتبرع الذي قامت به شركة راشدين لم يكن الأول، وإنما بادرت فى وقت سابق، فى بداية انتشار فيروس كورونا فى مصر وتبرعت بمبلغ 25 مليون جنيه أخرى لصندوق تحيا مصر لنفس الغرض، كمساهمة فى مكافحة ومواجهة فيروس كورونا واثاره السلبية، إلا أن الشركة لم تعلن عن هذه المساهمة واعتبرتها التزام عليها من منطلق الحرص على طبيعة العلاقة الخاصة التى تربط الشركة بمصر.

جدير بالذكر أن شركات الراشدين فى مصر يعمل بها ما يزيد عن 4500 موظف وعامل في شركاتها العاملة في مصر، كشركة كبرى تعمل فى مجالات التجارة والتوزيع والتصنيع.

كما أن الشركة ومنذ بداية أزمة كورونا فى مصر سعت لتنفيذ وتطبيق كافة القرارات الحكومية الصادرة فى مصر للحد من انتشار كورونا، موضحة أن العاملين لديها هم رأس المال الحقيقى والثروة التى لا يمكن التفريط فيها مهما كانت الظروف.