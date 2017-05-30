راديو وان : 100% زيادة بتكلفة الإنتاج الإذاعي هذا العام

إيمان حشيش قال محمد حلمي، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بوكالة "راديو وان" للأعمال الفنية والإعلانية، إن الوكالة ضاعفت حجم إنتاجها من البرامج والمسلسلات الإذاعية هذا العام بنحو ثلاث مرات عن العام الماضى، رغم زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 100%…

إيمان حشيش







قال محمد حلمي، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بوكالة “راديو وان” للأعمال الفنية والإعلانية، إن الوكالة ضاعفت حجم إنتاجها من البرامج والمسلسلات الإذاعية هذا العام بنحو ثلاث مرات عن العام الماضى، رغم زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 100% بسبب تضاعف أجور الفنانين.

وأوضح أن وكالته أنتجت، هذا العام، عددًا من المسلسلات الإذاعية، وهى “البخيل هو أنا” للفنان محمد هنيدي، و”ولاد التيتا” المذاعيْن على الراديو 9090، ومسلسل “توم وشيري” لعمرو يوسف وكندة علوش، ويُذاع على محطة إنيرجي.

وتابع: أما محطة راديو مصر فقمنا بإنتاج وتسويق كل من الموسم الرابع من برنامج “بتاجونيا”، ومسلسل “بريد جمعة” لماجد الكدواني، و”خادم سليمان” لشريف سلامة، وبرنامج “ع الكارته” و”كان ليا صاحب” لخيري رمضان، و”دا برضوا كلام” لأحمد سالم، والموسم الثاني للمسرح الإذاعي “مونولوج مربع للجدعان”، وبرنامج “رمضان كريم على الكل” لمحمد فتحى، وبرنامج “بره الملعب” للكابتن أحمد شوبير.

وأرجع سبب زيادة الإنتاج رغم الظروف الاقتصادية الحالية، إلى أن الوكالة تعمل بنفس الخطط التي وضعتها لتحقيق المعادلة الصعبة، وهى الحفاظ على مكانتها بالسوق رغم الظروف الحالية ورغم أن الإقبال الإعلاني بالراديو لم يتزايد بنفس نسبة الزيادة فى الإنتاج بعد.





ويرى حلمي أن حجم الإقبال الإعلاني في أول رمضان يعتبر بداية مبشرة، وإن كان أول أسبوع لا يعد مقياسًا لحجم الإقبال الإعلاني؛ لأن الحكم على حجم الإقبال الإعلاني بالراديو لا يتضح إلا بعد الأسبوع الأول.

الجدير بالذكر أن الوكالة أنتجت، رمضان الماضي، مسلسل «السبع لفات» للنجم محمد هنيدى وآيتن عامر، بالإضافة لأربعة برامج أخرى هى: «بتاجونيا» لخالد حبيب، و«صدى الكلمة» للإعلامى معتز عبد الفتاح، و«خط الخير» لعمرو الليثى، والمسرح الإذاعى «منولوج مربع للجدعان».