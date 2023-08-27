«رادكس» تطرح مشروع «Ray» السكنى فى العاصمة الإدارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه

أطلقت شركة رادكس للتطوير العقاري مشروع ” Ray ” السكنى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أكرم الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشركة “Radix Development” إنه بالتزامن مع احتفالنا بمرور 6 سنوات علي وجودنا داخل السوق العقارية المصرية طرحنا أحدث مشروع “Ray” بمنطقة “R8” بالعاصمة الإدارية.

و كشف نائب الرئيس التنفيذى لشركة رادكس للتطوير العقارى، أن الشركة رصدت 2.5 مليار جنيه استثمارات مباشرة للمشروع على مساحة 27 فدانا، وأنها حققت 750 مليون جنيه مبيعات تعاقدية للمرحلة الأولى ومن المستهدف تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 4.5 مليار .

و أكد “الشيخ” أن رادكس للتطوير العقاري تسعي دائمًا إلى تسهيل وتبسيط الحياة على عملائها وتقديم كل ماهو عصري في كل مشروعاتها.

وحدات سكنية متنوعة

وأشار “الشيخ” إلى أن مشروع “Ray” لم يكن موجها لشريحة بعينها من المستثمرين ولكنه أتاح فرصا متساوية لجميع العملاء كونه يحتوي على مساحات مختلفة لتناسب جميع الفئات، فتتراوح مساحة الوحدة ما بين الـ 165 ، و197 ، و185 ، وحتى الـ225 مترا، والوحدات منقسمة ما بين غرفتين لـ4 غرف، ويوجد أيضا فيلل دوبلكس تبدأ مساحاتها من 350 مترا وتصل حتى 455 مترا.

وتابع “الشيخ” إن هناك مفاجآت لعملاء رادكس حيث لم يتم الاكتفاء بتوفير المرافق والخدمات الأساسية في كمبوند Ray Residence، بل أنها أطلقت قصة نجاح جديدة Raysides ، والذي يعد بمثابة مفاجأة لعملائها، ستوفر عليهم الوقت والمجهود من خلال تقديم وحدات كاملة التشطيب بنسبة 80%، بتصور جديد للحياة السكنية العصرية.

إتاحة خدمة التشطيب

وشدد “الشيخ” علي أنه أصبح في إمكان عملاء Ray Residence الفرصة لتشطيب وحداتهم السكنية بالمواصفات التي يحلمون بها، من حيث الأناقة والبساطة والألوان، التي تتناسب مع الحياة العصرية، مشيرا إلي أن هذه الخطوة باتت مفاجأة كبيرة للعملاء لأنها لا تحتفظ بأموالهم فقط، لكن بإمكان العميل أن يستلم وحدة جاهزة، دون أن يهدر وقته ومجهوده وأمواله في تشطيبها، فلم يعد ينتظر سوى استلام وحدته بكافة التشطيبات الأساسية، الملائمة للحياة العصرية.

وأضاف “الشيخ” أن الشركة تقدم جميع الخدمات بداية من منطقة تجارية وصيدليات وعيادات طبية، حتى الخدمات الترفيهية من حمامات سباحة وصالات جيم، ومنطقة ألعاب للأطفال، مطاعم وكافيهات، وصالات جيم، وجراجات، وملاعب رياضية.

تنفيذ خلال 4 سنوات

من جانبه، أوضح الشيخ سلمان بن خليل السبعان رئيس مجلس إدارة مجموعة السلمانية بالقاهرة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة موفق السعودية، أن المشروع يتمتع بوجود دورين تحت الأرض كجراجات كما يوجد به نادى اجتماعى.

ومن المتوقع طرح المشروع على 5 مراحل وتسليمه خلال 4 سنوات من وقت التعاقد، وتجرى الآن عملية تمهيد الطرق المؤدية إلى المشروع وتمهيد الأرض الخاصة بالمشروع لبدء العملية الإنشائية وقريبا سيوجد مقر مبيعات دائم بأرض المشروع مع بداية عام 2024.

وأشار إلى أن “رادكس” تستعين بشركة “UCAC” المتخصصة فى مجال المقاولات المتطورة لتقديم منتج عقارى متميز للعملاء.