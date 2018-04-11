رادا للأبحاث تتفاوض على إدارة حملات 6 عملاء جدد

حوار - محمود جمال محمد فتحىتتفاوض شركة «رادا» للأبحاث والعلاقات العامة على إدارة الحملات الإعلامية لـ6 عملاء جدد من 3 قطاعات رئيسية هى «الأدوية والسياحة والطيران والمقاولات».قال حليم أبو سيف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «رادا» تأسست عام 1982 وتعمل فى مجا



حوار – محمود جمال محمد فتحى

تتفاوض شركة «رادا» للأبحاث والعلاقات العامة على إدارة الحملات الإعلامية لـ6 عملاء جدد من 3 قطاعات رئيسية هى «الأدوية والسياحة والطيران والمقاولات».

قال حليم أبو سيف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «رادا» تأسست عام 1982 وتعمل فى مجال العلاقات العامة والأبحاث التسويقية مقارنة بالمنافسين، مؤكدا أن أى مشروع يبدأ بعمل بحث ميدانى بهدف

توضيح نقاط القصور والفرص الاستثمارية المتاحة من أجل بناء حملة إعلامية متكاملة.

وأوضح أبو سيف فى حوار مع «المال» أن «رادا» هى أول شركة وضعت أسس ونظم العلاقات العامة فى مصر وشهدت تطور الصناعة منذ بدايتها كمهنة غير معروفة إلى أن أصبحت مهنة مرموقة ويعمل بها وكالات وشركات متخصصة، كما نفذت أيضا خلال الـ 40 عاما الماضية حملات إعلامية لعدد من الحكومات ورؤساء دول وشركات وأفراد.

وأكد أن العلاقات الإعلامية فى حقبة الثمانينيات كانت مقصورة على مجموعة صغيرة للغاية من الصحفيين فعلى سبيل المثال كان يوجد 5 محررين فقط يقومون بتغطية أخبار قطاع الطيران حينذاك.

وأشار إلى أن «لولا زقلمة» مؤسس ورئيس الشركة حصلت على شهادات وجوائز عالمية وإقليمية كان آخرها جائزة «أفضل وكالة لإدارة أزمات المستقبل» من المنتدى الدولى للعلاقات والإعلام WCFA لهذا العام، والذى نظمه مؤخرا اتحاد المحفل العالمى للتواصل فى مدينة دافوس.

وأضاف أن الشركة لديها علاقات استراتيجية فى مجال العلاقات العامة مع شركات ومؤسسات دولية فى إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا وأمريكا منها الجمعية الدولية للعلاقات العامة «إيبرا» ومعهد العلاقات العامة «CIPR».

وقدر عدد عملاء «رادا» بـ14 عميلا دائما من داخل وخارج مصر من أبرزها شركات «فيات كرايسلر» للسيارات و»أوراسكوم للتنمية OCI» و»Nespresso و»هنكل» و»فرانس تيليكوم» للاتصالات و»طاقة» للخدمات البترولية، إضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية.

وعرف مفهوم العلاقات العامة «public relations» بأنه إدارة العلاقة بين المؤسسة أو «الشركة» والجمهور المستهدف «أصحاب المصلحة»، مشيرا إلى أن التعاقد على إدارة حملة PR يمر بمجموعة من المراحل على رأسها دراسة الموقف الحالى يليها تحديد طرق التواصل المناسبة ومنها وسائل الإعلام ثم وضع استراتيجية متكاملة.

وبين أن مهمة شركات العلاقات العامة تتمثل فى إدارة طرق التواصل المختلفة، نظرا لأن معرفة سلوك العميل تحدد طريقة التأثير عليه، معتبرا أن العلاقة مع وسائل الإعلام «الميديا» معقدة للغاية وقائمة على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين من أجل المصلحة العامة.

وحدد أهداف التواصل فى التأثير على الرأى العام أو بناء سمعة طيبة أو شكل معين للعلامة التجارية الخاصة بشركة ما، لذلك يجب دراسة سلوك الجمهور المستهدف جيدا وتحديد مضمون الرسالة الإعلامية التى ترغب الشركة فى توصيلها وإقناعه بها.

وأضاف أن العلاقات الإعلامية تعنى بناء جسور الثقة بين الشركات والمؤسسات ووكالات الـPR، معتبرا أن الصحيفة التى تتجاهل تغطية حدث كبير إعلاميا أو تعتمد على أسلوب المجاملة فى كتابة الأخبار تخطئ فى حق قرائها.

وأوضح أبو سيف أن «رادا» تعطى أولوية فى كثير من الأحيان فى نشر انفرادات أو تنظيم مقابلات حصرية مع مسئولين إلى صحف اقتصادية متخصصة ومنها «المال» والتى تعتبر شريكا استراتيجيا لها مقابل الاتفاق مسبقا على موقع ومساحة نشر الخبر داخل الجريدة.

وأكد أن العلاقات العامة ليست فكرا تجاريا تحكمه المادة أو مهنة صدفة أو تحقيق أرباح كما يعتقد الكثير ولكن الشركات تعمل وفقا أهمية الخبر المنشور وتأثيره على الجمهور، ويتراوح الوزن النسبى للمادة الصحفية من 3.5 إلى 4 أضعاف الإعلان المدفوع، لذلك يجب ضرورة التفرقة بين الصياغات الصحفية والإعلانية.

وقال إن مهنة PR تخضع لقواعد مجحفة ومتعارف عليها شهدت تطورا مع المتغيرات الرقمية فالعميل حاليا أصبح المتحكم الرئيسى فى اختيار نوعية الأخبار التى يرغب فى متابعتها يوميا على جهاز المحمول رغم استمرارية الصحف الورقية كونها أصلا ملموسا يمكن الرجوع إليه بعكس المواقع الإلكترونية إلا أن هذا التوجه بحاجة للتطوير.

واستند فى حديثه إلى الإحصائيات الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات خلال العام الماضى وتوضح أن 96% من مستخدمى الإنترنت المحمول فى مصر من أصحاب الكروت وليس الخطوط، لذا يجب على شركات العلاقات العامة التركيز على مختلف وسائل الميديا من مطبوعة ومرئية ومسموعة.

وعلى صعيد التعامل مع المواقع الإلكترونية، تطرق إلى وجود شركات عالمية تقوم بإعداد إحصائيات أونلاين عن نسبة المشاهدة وردود أفعال المتابعين وعدد الإعجابات إلى جانب تحليل مضمون أشكال المادة المنشورة سواء كانت إيجابية أو سلبية، يلى ذلك صدور تقرير بالنتائج، خاصة أن ترتيب المواقع يتغير من وقت لآخر.

ورأى أن «الاتصالات» و»السيارات» من أكثر القطاعات الاقتصادية إدراكا لدور العلاقات العامة، وتشهد المجالات الأخرى مثل الصحة والطيران والتعليم تقدما ملحوظا إلا أنها غير مكتملة النمو حتى الآن بسبب نقص الإصدارات الصحفية المتخصصة بعكس الدول المتقدمة.

وتابع أن صناعة العلاقات العامة ارتبطت خلال المرحلة الماضية بعدد من المفاهيم الخاطئة منها الخلط بين الإعلام والإعلان، معتبرا أن شركة PR عندما تقوم بتوزيع هدايا على الصحفيين مقابل النشر فى إصداراتهم تكون بذلك أساءت إلى المهنة.

وشدد على ضرورة فصل مهام العلاقات العامة والصحافة، حيث لا يمكن الجمع بين الوظفيتين فى وقت واحد، رغم أن رواد الصناعة كانوا أغلبهم من الصحفيين، معتبرا أن ضم محرر صحفى إلى فريق عمل الشركة يشترط أن يكون متطوعا لذلك ومتفرغا تاما للمهنة قبل الخضوع للتدريبات اللازمة للتعرف على أساسيات الصناعة.

وأشار إلى أن «رادا» تلعب دورا كبيرا فى صياغة أسلوب عمل «SCRIPT» الوكالة الإعلانية التى يختارها العميل من أجل توصيل الرسالة للعميل، ولا تتدخل الشركة فى تسعير المواد الإعلانية.

وتابع أن شركات العلاقات العامة لديها دور فى الحملات الانتخابية وإدارة الأزمات، حيث تمثل العلاقات الإعلامية 5% فقط من تلك الصناعة، ويوجد بالسوق المحلية جامعات حكومية وخاصة بها أقسام متخصصة لها منها جامعة القاهرة، و6 أكتوبر.

وأرجع سبب انتقال الكوادر من شركة PR لأخرى إلى رغبة الكفاءات البشرية فى الوصول السريع إلى المناصب القيادية، إضافة إلى العوامل المادية، مشيرا إلى أن شركات العلاقات العامة بمصر تعانى من ظلم فادح يتمثل فى إسناد مهمة اختيار وكالة PR وتقييم العروض الفنية المقدمة وتخصيص نسب ضئيلة لها إلى قسم المشتريات داخل الشركات.