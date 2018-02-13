راحة للأساسيين وتدريبات قوية لإكرامي ولطفي بمران الأهلي

- الشعلالي يقود مران المستبعدين بمشاركة معلول وسعد وهاني على المصرى قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق الذين شاركوا في قائمة مباراة المقاولون العرب أمس الاثنين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء والذي كان محددا له الثالثة عصرا عل

– الشعلالي يقود مران المستبعدين بمشاركة معلول وسعد وهاني

على المصرى





قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق الذين شاركوا في قائمة مباراة المقاولون العرب أمس الاثنين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء والذي كان محددا له الثالثة عصرا على ملعب “مختار التتش” بمقر النادى الجزيرة.

يأتي قرار البدري؛ حتى يمنح اللاعبين قسطا أوفر من الراحة، في ظل ضغط المباريات الذي يواجهه الفريق في الفترة الحالية، وقبل بدء الاستعداد لمواجهة الأسيوطي في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الجمعة المقبل باستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

وقاد أنيس الشعلالي، المعد البدني للفريق، مران صباح اليوم الثلاثاء، للاعبي الفريق الذين غابوا عن قائمة الفريق أمس أمام المقاولون العرب، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبدأ المران ببعض الفقرات البدنية المطولة للحفاظ على لياقة اللاعبين، ثم شاركت المجموعة التي خاضت المران في تقسيمة على شوطين، فيما خاض اللاعبون المصابون جانبا من التدريبات الاستشفائية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل وذلك بعد انتهاء المران الذي أقيم صباح اليوم.

وشارك سعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني لاعبو الفريق، في تدريبات الكرة، وجاءت مشاركة الثلاثي بعد غياب للإصابة لتأكيد بداية جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من غد الأربعاء، حيث يعانى معلول وسمير من شد في العضلة الخلفية، فيما كان يعاني هاني من آلام أسفل عظمة الظهر.

وتعرض محمد هاني، لكدمة قوية في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة، حيث اشتكى اللاعب بعد كرة مشتركة مع محمد شريف مهاجم الفريق، قبل أن يخضع اللاعب لفحص طبي سريع ويستكمل التقسيمة بشكل طبيعي.

وخاض شريف إكرامي، وعلي لطفي حارسا مرمى الفريق، مرانًا قويًا تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، وأدى ثنائي حراسة المرمى جانبا من التدريبات البدنية في الجيمانزيوم، وملعب التتش، قبل أن ينتظم الثنائي في مران الحراس والتدريبات التي حددها لهما مدرب حراس المرمى بالفريق طارق سليمان.