«رابيت» للتوصيل تطلق تطبيقًا يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أعلنت “رابيت”، منصة التجارة الإلكترونية، اليوم إطلاق “رابيت AI” ، وهو مساعد تسوق يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدعوم بتقنية ChatGPT من شركة OpenAI والتي تهدف إلى تغيير تجربة التسوق لعملائها وتعزيز فرص النمو.

يمثل الإطلاق علامة بارزة في تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة، كونه أول مساعد تسوق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعم اللغة العربية على مستوى العالم ، والأول متاح للمستخدمين في مصر، وواحد من أولى التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط.

على خطى رواد التجارة الإلكترونية والتجزئة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك Instacart و Zalando و Carrefour ، يعتبر Rabbit AI أحدث مثال على كيفية استمرار البيع بالتجزئة في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي.

من خلال دمج تقنية نموذج اللغة الكبيرة المتطور (LLM) من ChatGPT مع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Rabbit ، تقدم Rabbit AI لمستخدميها المساعدة في الوقت الفعلي ، والتوصيات المنسقة ، والرؤى الشخصية التي تزيل متاعب التسوق لمحلات البقالة وما وراء ذلك – كل ذلك مجانًا .

من خلال Rabbit AI ، يمكن للمستخدمين الحصول على المساعدة في العثور على منتج معين ، ومعرفة المزيد عن القيمة الغذائية لوجبتهم الخفيفة المفضلة ، وتتبع مدخولهم من السعرات الحرارية، والمزيد، يمكنهم أيضًا طلب المساعدة في تحديد ما يجب طهيه لتناول العشاء: يوفر التطبيق إلهامًا للوجبات بناءً على تفضيلات المستخدم والقيود الغذائية ، والوصفات خطوة بخطوة ، ويقترح المكونات المطلوبة التي يمكن إضافتها بعد ذلك إلى عربة التسوق عند الصنبور من زر.

أعرب لؤي علي عن سعادته بالإطلاق قائلاً: “لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً مذهلاً في العديد من الصناعات بما في ذلك التجارة الإلكترونية. تمثل تقنيات مثل Rabbit AI قفزة كبيرة إلى الأمام ولمحة عن مستقبل البيع بالتجزئة. نحن فخورون بشكل خاص بأن نكون أول من جلب إمكانيات ChatGPT القوية للمستخدمين الناطقين باللغة العربية والمصريين. Rabbit هي شركة تكنولوجيا أولاً وقبل كل شيء ، وكان المنتج دائمًا هو العامل الأساسي الذي يميزنا “.

وأضاف: “من خلال RabbitAI ، نحن قادرون على تقديم تجربة عملاء جديدة واستثنائية. لا يوفر التطبيق مستوى غير مسبوق من التخصيص والملاءمة فحسب ، بل إنه قادر أيضًا على تخفيف بعض ضغوط ما قبل التسوق التي تأتي مع تخطيط الوجبات ، والقوائم الطويلة ، والبحث عن الوصفات. بهذه الطريقة ، يمكن أن يكون التسوق من البقالة رحلة تفاعلية وفعالة وشخصية وممتعة “.