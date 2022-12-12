«رابيت» لخدمات التوصيل السريع تفاوض 3 بنوك لتمويل رأسمالها العامل

تتفاوض شركة رابيت لطلب خدمات التوصيل السريع أونلاين مع 3 بنوك لتمويل رأسمال العامل.

قال أحمد يسري، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن “رابيت” بصدد التوسع فى السوق السعودية وأوشكت على الانتهاء من تجهيز فرعها بالمملكة، لافتًا إلى أنها تعتزم توظيف حصيلة الجولة التمويلية التى حصلت عليها مؤخرا بقيمة 11 مليون دولار فى تنفيذ خططها التوسعية.

وأوضح “يسري” فى تصريحات لـ”المال” أن استراتيجية الشركة ترتكز على تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتى وتغطية تكاليفها التشغيلية دون الاستعانة بأى مصادر تمويلية أخري، خاصة أن تكلفة التمويلات عالية، إضافة إلى أن تكون عملية النمو بشكل صحى ومستدام ترتكز على مبدأ الربحية بصفة أساسية .

وكانت “رابيت” لخدمات التوصيل السريع، أغلقت جولتها التمويلية الأولى بقيمة 11 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضي، بقيادة مجموعة من المستثمرين الدوليين، على رأسهم فاوندرز كابيتال ورائد فينشرز وفاونديشن فينشرز وإم إس إيه كابيتال وجودوتر كابيتال.

وعلى هامش فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط لوراد الأعمال تحت سن الـ30 عاماً، والتى أقيمت فى مدينة الجونة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، أكد أن القمة جاءت لتدعيم التواصل بين الشركات الناشئة، وتأصيل مجال ريادة الأعمال كواحد من أبرز المجالات الحية على الساحة الدولية فى الوقت الحالى.

وبخصوص رأيه فى السوق المصرية، ذكر الرئيس التنفيذى لشركة “رابيت” أن السوق المصرية واعدة، وتحيط بها الكثير من المزايا والفرص الاستثمارية العظيمة، وبها العديد من التحديات، التى بمجرد مواجهتها والتغلب عليها يولد فرصة جديدة للاستثمار الناجح.

وفيما يتعلق بالتحديات المواجهه للشركات الناشئة، أوضح أن أصعب تحدٍ يكمن فى مرحلة التمويل بعد نجاح الفكرة، إذ تركز غالبية الصناديق والمستثمرين على تمويل الشركات فى مراحلها الأولى فقط، وعندما تثبت الشركات نجاحها وتبدأ تحقيق نمو فعلى يتباطأ تدفق الاستثمارات لتلك الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن احتمالية فشل الشركات الناشئة يبلغ %80، وهو أمر غير مربك، ولا يعد مؤشرًا سيئًا، إذ يتم عمل غربلة للسوق أولا بأول وتنقيتها من الشركات الضعيفة والهاشة.

ووفقاً لبيان الشركة، يعمل فريق “رابيت” وفق معيار جديد تمامًا لصناعة البقالة فى مصر والمنطقة العربية، لتقديم تجربة جديدة تمامًا للعملاء مقارنة بمحلات البقالة التقليدية والمتاجر المحلية.

ويتيح تطبيق “رابيت” شراء منتج فى ثوانٍ، والحصول عليه فى غضون دقائق، من خلال تقنية الشركة، والتى تدعم إدارة المخزون مباشرة، والاختيار والتعبئة السريع والعمليات والتسليم المحسن من نقطة إلى نقطة، والتى تجتمع معًا لتوصيل الطلب فى أسرع وقت ممكن.

ويغطى نشاط “رابيت” حاليا 12 منطقة وسط القاهرة، وتخطط للتوسع فى مناطق أخرى بالقاهرة قريبا، وتم تأسيس شركة “رابيت” فى يونيو 2021 بهدف تكوين شبكة تقنية تتيح توصيل الطلبات والبقالة إلى المنازل بشكل سريع لا يتعدى الـ 20 دقيقة.