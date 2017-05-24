رابع شركة ألبان أطفال تخفض أسعارها بـ52% بعد انخفاض الطلب

أحمد صبرى خفضت شركة لونش للأدوية سعر منتج ألبان الأطفال "بريمافيتا" بنسبة 52% لتكون الشركة الرابعة التى تتخذ تلك الخطوة ردا على انخفاض مبيعاتها.وكشف الدكتور محمد فايز، مدير عام الشركة بمصر أنهم خفضوا سعر عبوة بريمافيتا 1 حجم 400 ملجم، وبريمافيتا 2 من 89.5 إلى سعر 42.5 للجمهور لتكون الشركة



أحمد صبرى



خفضت شركة لونش للأدوية سعر منتج ألبان الأطفال “بريمافيتا” بنسبة 52% لتكون الشركة الرابعة التى تتخذ تلك الخطوة ردا على انخفاض مبيعاتها.

وكشف الدكتور محمد فايز، مدير عام الشركة بمصر أنهم خفضوا سعر عبوة بريمافيتا 1 حجم 400 ملجم، وبريمافيتا 2 من 89.5 إلى سعر 42.5 للجمهور لتكون الشركة الأولى التى تخفض أسعارها لأقل من سعر لبن تحيا مصر المسعر بـ43 جنيها.



وأوضح فايز فى تصريح خاص لـ”المال”، أن انخفاض القوة الشرائية للجمهور بعد التعويم وزيادة أسعار الألبان خفض الطلب على جميع شركات الألبان وهو ما جعل معظم الشركات تخفض الأسعار بشكل مطرد.

وأكد أن تلك الخطوة جاءت بعد موافقة الشركة الأم خارج مصر على طلب فرع مصر تخفيض الأسعار لمواجهة انخفاض الطلب.



وبحسب تقرير صادر مؤخرًا عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومت الدوائية، حصلت “المال” على نسخة منه، تراجعت مبيعات شركات ألبان الأطفال فى الربع الأول من العام الحالى بنسب تصل لنحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وطالت التراجعات كلا من شركات نستله ودانون وهيروبيبي وهى الأكثر مبيعًا للبن، ما جعل تلك الشركات تخفض أسعار منتجاتها لوقف التراجع، حيث تراجعت مبيعات نستله بنسبة 5.5% محققة مبيعات بـ77.6 مليون جنيه فى تلك الفترة، كما انخفضت مبيعات دانون الهولندية مارس الماضي بنسبة 19.2%، وانخفضت مبيعات شركة نيوتريشا فى الربع الأول إلى 52 مليون جنيه، بتراجع بلغ 39.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهيرو بيبيى السويسرية بنسبة 7.4% بمبيعات 22 مليون جنيه.



ورفعت جميع شركات الألبان أسعار منتجاتها بنسبة تصل لأكثر من 50% بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه نوفمبر من العام الماضي، وهو ما جعل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يطرح ألبان أطفال بأسعار مخفضة بسعر 30 جنيهًا للعبوة، رفع سعرها فيما بعد إلى 43 جنيها.

وأوضح أحد موزعي ألبان الأطفال أن هناك 4 شركات أخطرتهم حتى الان بخفض الأسعار وهى شركة دانون صاحبة ألبان “بيبيلاك”، حيث خفضت سعر بيبلاك 1 و2 ومن 79.5 جنيها إلى 59.5 جنيه، حيث كان سعره قبل التعويم 60 جنيها وارتفع إلى 99.75 جنيه يناير الماضي وأسعار ألبان شركة لونش الذى أخطرتهم به الشركة الموردة أمس.



وأضاف فى تصريحات لـ”المال”، أنه تم تخفيض أسعار شركة ألبان هيروبيبي بنسب تصل لـ20% وكذلك سعر بيبى لاك إف إل من 99 جنيهًا إلى 71.5، حيث كان سعر العبوة قبل التعويم 70 جنيها وارتفعت إلى 119 جنيها، والشركة الرابعة مليبوبا، حيث خفضت أسعار ألبان أبتاميل 1و2 من 99 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للعبوة وزن 400 جرام منتصف أبريل.

وأكد مدير عام شركة لونش أن الهدف من خفض شركات الألبان أسعارها تخفيض نسب التراجع فى النمو وعودة المبيعات على ما كانت عليه العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك التراجعت طالت جميع الشركات.