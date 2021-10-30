اقتصاد وأسواق

«رابع شحنة».. واشنطن تهدي مصر أكثر من 3 ملايين و634 ألفًا جرعة من لقاح فايزر

إجمالي جرعات لقاح "فايزر" التي تسلمتها مصر من واشنطن حتى الآن بلغ 8 ملايين و 255لفًا و520جرعة.
المرسي عزت 9:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21 9:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال الشحنة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي 3ملايين و634 ألفًا و 20جرعة، بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي جرعات لقاح “فايزر” التي تسلمتها مصر حتى الآن بلغ 8ملايين و 255 ألفًا و520 جرعة.

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ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح “فايزر” حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

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وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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بقلم المرسي عزت

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