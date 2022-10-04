رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم.. طريقة الاستعلام بالرقم القومي

أتاحت بوابة الوظائف الحكومية، رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم، معلنة أن نتائج مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2022- 2023، سوف تظهر قريبا، حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 عن طريق الاستعلام بالرقم القومي من خلال الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، والتي كانت تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 في 27 أغسطس الماضي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم.. كشوف أسماء الفائزين

للاستعلام بالرقم القومي عن النتيجة، من هنــا https://jobs.caoa.gov.eg/

أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

يزداد البحث بشكل كبير عن كشوف أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 pdf بالرقم القومي من خلال الدخول على:

رابط بوابة الوظائف الحكومية أو من الدخول عبر رابط موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإنترنت، وسوف توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطريقة الصحيحة وخطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022-2023 فور اعتمادها.

يترقب الكثيرون تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 للإعلان عن أسماء المقبولين في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم سنويا، وذلك عقب بداية العام الدراسي الجديد منذ أيام حيث أجرى جهاز التنظيم والإدارة من مراحل الاختبارات خلال شهر سبتمبر الماضي بشكل إلكتروني لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم.. خريجي كليات التربية

يبحث الآلاف من خريجي كليات التربية قسم مرحلة رياض الأطفال الذين تقدموا في المسابقة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة لسد العجز في المدارس الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية حيث تم التقديم في المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ويمكن استخدام الرابط (من هنا) https://jobs.caoa.gov.eg/ للاستعلام عن أسماء المعلمين الذين اجتازوا المراحل المتقدمة من الاختبارات والتي انتهت في يوم 27 سبتمبر الماضي بإدخال الرقم القومي في الخانات المخصصة لذلك ورقم التقديم والضغط على كلمة استعلام.

موعد الإعلان عن أسماء المقبولين في مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة عن أسماء مدرسي رياض الأطفال المتقدمين في المسابقة التي أجرتها لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات سد احتياجات المدارس من مدرسين وإداريين ومدرسي نشاط، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم للحصول على طلاب قادرين على الابتكار.

واستقبلت المدارس الحكومية أكثر من 25 مليون طالب وطالبة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2022-2023 حيث انتظمت الدراسة في كافة المراحل التعليمية منذ اليوم الأول وحرصت كافة المدارس على أداء الطابور الصباحي لضمان نشاط الطلاب خلال اليوم الدراسي لاستيعاب المناهج الدراسية.

الأوراق المطلوبة من مجتازي مسابقة تعيين الـ 150 ألف معلم

عقب الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 يقدم المعلمين المجتازين للاختبارات أوراق التعيين للمدارس المرشحين إليها وهي:

أصل المؤهل الدراسي (شهادة التخرج).

صورة من بطاقة الرقم القومي.

أصل شهادة الميلاد.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

صورة شخصية للمتقدم.

فيش جنائي موجه لوزارة التربية والتعليم.