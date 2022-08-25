رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022..الاستعلام برقم الجلوس

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس، وخطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات، حيث أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

بوابة “المال نيوز” تنشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وخطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات 2022 من خلال التقرير التالي..

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس عن طريق الضغط على رابط النتيجة هنـــــــا.

http://www.tansik.egypt.gov.eg/

ومن المرتقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بعد غلق باب تسجيل الرغبات، وفقا لما هو معمول به في تنسيق الجامعات، حيث سيعلن وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، والحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الشعبتين علمى وأدبى.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

1- تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. التأكد من عدم معرفة أي شخص الرقم السرى الخاص بك لعدم التلاعب في تنسيق رغباتك.

2- تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. التأكد من تسجيل رغباتك وطريقة الإدخال.

3- تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الالتزام بالميعاد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق.

4- تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. يتبع الطالب تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.

5- تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. على الطالب أن لا يترك قائمة رغباتك ناقصة ويكتب الـ75 رغبة كاملة.

6- تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ضع كل كليات القطاع الذي ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التي تأتى في المركز الثانى من اهتماماتك.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

وتزداد عمليات البحث من العديد من طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لتنسيق الجامعات سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية عن نتيجة التنسيق الخاصة بهم بعد التقديم في التنسيق الخاص بالجامعات لعام 2022 التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية الخميس الموافق 18 أغسطس أول يوم في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، والذى من المقرر أن يتم بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، والذى يستمر حتى يوم الاثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب.

وأن هذه الأعداد في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لعام 2022 والذى يتم بشكل إلكتروني يكون للعام الجامعى الجديد 2022/2023.

الحدود الدنيا لـتنسيق المرحلة الثانية:

1-حد أدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة العلمية 246 درجة 60%.

2-حد أدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

تنسيق الجامعات 2022

وبخصوص تنسيق الجامعات 2022 قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنه يوجد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

كما وجهت وزارة التعليم العالى نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم للمرحلة الثانية: على طلاب الثانوية العامة 2022 ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات لحين إغلاق باب التسجيل.

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، في فرز مراجعة الرغبات وحصر الأعداد المتقدمة وتوزيعها على مقاعد الكليات الحكومية المختلفة، وبسبب ذلك وضع الحدود الدنيا للكليات بجميع الجامعات المصرية.