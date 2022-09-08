رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. وموعد الإعلان

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة، وطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في مصر 2022، حيث يعد الشيء الوحيد الذي يترقبه الطلاب، بسبب إغلاق باب التنسيق مساء أمس الساعة السابعة مساءً، ومن ثم الإعلان عن موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط وموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022..

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ستظهر خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة الثالثة، مضيفًا أن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مر دون شكوى، بينما يستمر الطلاب في التسجيل حتى اليوم الخميس الساعة السابعة مساء، كما يمكن للطلاب عرض نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق الجامعي لعام 2022 من الموقع الالكتروني بمجرد ظهورها على موقع التنسيق الجامعي https://tansik.digital.gov.eg/application/.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

أدخل رقم الجلوس وكلمة المرور.

سيظهر لك اسم الكلية التي رشحت لها.

اطبع واحفظ بطاقة الترشيح التي ستظهر أمامك.

يمكن للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمرحلة الثالثة من تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الكلية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني للانضمام إلى الكليات الأدبية للمرحلة الثالثة من لعام 2022 من خلا لتنسيق المرحلة الثالثة.

انتهاء المرحلة الثالثة.. حد أدنى 205 درجات لجميع الشعب

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح تنسيق المرحلة الثالثة لبقية الطلبة الناجحين من الدور الاول من التعليم الثانوي العام هذا العام 2022 وكذلك للطلبة الناجحين في الدور الثاني لتسجيل رغباتهم، وتم فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2022 منذ يوم السبت الماضي 03/09/2022

وانتهت المرحلة الثالثة للتنسيق الأربعاء 7/9/2022 بحد أدنى 205 درجات لجميع الشعب، في المرحلة التنسيقية 2022 الثالثة.