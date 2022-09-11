أعلنت وزارة التعليم العالي أن ترتيب الجامعات وفقا لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب وكذلك الدرجات الذي حددها المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية، موضحة أن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

ويبحث الكثير من الطلاب عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ونتيجة القبول في الكليات والمعاهد تنسيق المرحلة الثالثة 2022، التي أغلقت التقديم منذ الجمعة 9 سبتمبر 2022، وتظهر النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى خلال ساعات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يواصل مكتب التنسيق أعمال نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وتوزيع الطلاب، وفقا لدرجاتهم على الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موقع الوزارة من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به ورقمه السري للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 واحتفظ بها.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ينتظر الطلاب موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والتي يفصلنا عنها بضع ساعات، فوفقًا للمرحلتين السابقتين بتنسيق الكليات 2022، فإن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ستظهر خلال 72 ساعة من موعد غلق المرحلة.

وتم غلق تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يوم الجمعة في تمام السابعة مساءً.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات

كان تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو الفرصة الأخيرة للطلاب للتسجيل بتنسيق الكليات 2022، إذ أكدت وزارة التعليم العالي أنه لن يتم فتح موقع التنسيق للتسجيل مرة أخرى.

كليات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمجرد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثاالثة 2022 يبدأ الطلاب في تجهيز الأوراق التالية للتقديم بالكلية التي استقرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عليها:

بعدما يتم إعلان نتيجة تسجيل الرغبات، التي أدلى الطالب بها وفقًا للكليات التي تتوافق مع مجموعه، يقوم بطباعة بطاقة الترشيح، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بشرط أن يكون اسم الطالب، ومجموعه، والكلية المرشح إليها، والتوجه بها إلى الكلية المعنية.

إحضار أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر، و5 صور لها.

صورة البطاقة الشخصية للطالب في حالة تم استخراجها.

للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية ضرورة التقدم بشهادة تفيد بتفوقهم الرياضي.

للمتقدمين من الذكور ضرورة تقديم نموذج 2، من مكتب التجنيد التابع له الطالب.