ينهي طلاب الثانوية العامة، مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عبر رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، والذي يشمل 12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، بعد فتح باب التقديم لها عن طريق رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، منذ الثلاثاء الماضي واستمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بها حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. جامعة بنها في العبور

تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية بعد غلق باب تسجيل الرغبات بمدة لن تزيد عن 72 ساعة كما هو مطبق في كل مراحل تنسيق الجامعات، وستعلن النتيجة فور اعتمادها رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تظهر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg

يمكن للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الاطلاع على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي

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12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية

والجامعات الأهلية الجديدة هي جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.)

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالي أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

يذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس الجارى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي www.tansik.egypt.gov.eg