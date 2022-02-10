رابط نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2022 بمحافظة الإسكندرية الترم الأول

تنشر “المال” رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي ٢٠٢٢ بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال رابط الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن طريق اسم الطالب ومن ثم إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة، وتحديد اسم المدرسة التابع لها الطالب.

رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الخامس الإبتدائي في الإسكندرية http://www.alexandria.gov.eg/mainhome.aspx

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي ٢٠٢٢ بمحافظة الإسكندرية من خلال الرابط التالي

http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على الطالب كتابة اسم الإدارة التعليمية التابع لها للحصول على النتيجة من خلال الإدارات “إدارة أول المنتزه – ثان المنتزه – أول الرمل – ثان الرمل – سيدى جابر – باب شرق – محرم بك – العطارين – المنشيه – كرموز اللبان – الجمرك – مينا البصل – الدخيله أول – العامريه ثان – العامريه – برج العرب”.

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجح بلغت 76.8%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم إنه تم رفع النتيجة على موقع

https://kg-alex.com/nat2022/index.php



وأوضح سعد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يتم التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة .