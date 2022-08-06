بات طلاب الثانوية العامة في حالة من الترقب والانتظار بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإعلان رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم في الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من موقع الوزارة، حيث تعمل الكنترولات في الفترة الحالية على انتهاء كلا من التصحيح والمراجعة. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أيام وساعات قليلة تفصل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي 2022، عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تقدم بوابة “المال” رابط نتيجة الثانوية https:// .almalnews natega/ فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، حيث كان تم توقيع مذكرات الشئون القانونية المتخصصة بعقوبة حرمان الطلاب الذين تورطوا فى الغش أو تصوير أسئلة من الامتحانات، إضافة إلى حجب نتائجهم بعد إدانتهم , رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

يحصل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، على النتيجة من خلال الرابط الرسمي https://natega .almalnews./ عقب اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أولاً: تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم عبر الرابط التالي: https://g12.emis.gov.eg/.

ثانياً: ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعاً: الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميا.

خامساً: يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

سادساً: تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

سابعاً: حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ثامناً: يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

تاسعاً: المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أن كل ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإعلامية والأفراد التي تدعي المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة.

وقال طارق شوقي إن «وزارة التربية والتعليم تهيب بمحرري التعليم عدم التطرق إلى هذا لأننا قلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس أي بين 1: 7 أغسطس».

وأضاف: «لا داعي لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقًا من أجل التريند أو الترافيك؛ مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور».