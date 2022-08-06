رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

حددت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.

وستقوم وزارة التعليم باتاحة النتيجة عبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات .

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

كما يمكن الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع بوابة الثانوية العامة علي الرابط التالي:

https://www.thanwya.com/vb/

للاستعلام عن نتيجة الثانوية من هنـــا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم 7 أغسطس الجاري.

وللحصول علي النتيجة يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم .

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة 2022 ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي طلاب الثانوية العامة 2022، امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

وكانت نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال العام الماضي قد أظهرت عدم حصول أي طالب علي الدرجة النهائية.

حيث تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة، وفي شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و 190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

وحصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%.

وبلغت نسب النجاح العامة العام الماضي 74%، و، في شعبة علمي علوم 76%، في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% .

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.