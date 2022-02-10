رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2022

أعلنت محافظة القاهرة الاستعلام الإلكتروني عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2021-2022.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

وحددت محافظة القاهرة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، واختيار بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2021-2022.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي أدو امتحانات التيرم الأول 2021-2021، خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 3 فبراير، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويبلغ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 140 درجة كنهاية عظمى.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوريا أمس حول نتيجة الفصل الدراسي الأول وامتحانات المتخلفين.

موعد امتحانات الطلاب المتخلفين عن الدور الأول بالشهادة الإعدادية

وأشار الكتاب الدوري للوزير إلى أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المديرية تُعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويتم ذلك بعد التنسيق بين المحافظ ومدير المديرية.

كما تتضمن الكتاب الدوري للوزير أنه بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء إجازه نصف العام.