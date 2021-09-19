تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 – 2022.

وستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة النتيجة إليكترونيا للطلاب من كافة محافظات مصر.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 – 2022

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 – 2022 عبر الرابط الإلكتروني التالي : www.moe.gov.com

الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ويتم الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 – 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 ، بامتحانات الدور الثاني ، نحو 160 الف طالب، وذلك بالشعبتبن العلمية والأدبية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 انطلقت خلال الفترة من السبت 4 سبتمبر وحتي الاثنين 13 سبتمبر الجاري.

وأدى الطلاب امتحانات الدور الثاني بنظام البابل شيت وتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري.

نتيجة امتحانات الدور الثاني

وسينضم الناجحين في امتحانات الدور الثاني 2021 بالشهادة الثانوية العامة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2021- 2022 .



و أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 السبت المقبل ولمدة يومين.

وتبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 للطلاب الحاصلين على 205 درجة فأكثر بما يعادل 50٪.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلي إنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لحين إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2021، حتى يتثني للطلاب الناجحين التقديم في تنسيق الجامعات .

يذكر إن الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022 تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية.

وشهدت نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022 اختلافات جوهرية في مجاميع الطلاب.



حيث لم يحصل أحد على الدرجة النهائية كما لم يخالف الحظ طلاب الشعبة الأدبية في الوصول لمجاميع توازي 95%.

وبناء على نتيجة الثانوية العامة 2021 انخفض تنسيق الجامعات بصورة كبيرة عن العام الماضى وبنسب تتجاوز 10٪.