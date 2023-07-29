يترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم اليوم إن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، تمر حاليا بمراحل المراجعة والتدقيق.

وأشارت إلى أن الإعلان عن الموعد الرسمي للنتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات، وذلك عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023

وستقوم وزارة التربية والتعليم بإتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي :https://moe.gov.eg/



واعلنت وزارة التربية والتعليم على مدار الأيام الماضية مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023، في كافة المواد الدراسية.

مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

وبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%، واللغة الاجنبية الثانية 91%، والفيزياء 91%، والجغرافيا 91.6%.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات التاريخ 90.2%، والكيمياء 88.9%، وعلم النفس 93.9%، والرياصيات التطبيقية 88.5%.

وبلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة ،في امتحانات الجيولوجيا 91.1%، واللغة الأجنبية الأولي 91.3%، والفلسفة 91.9%.

كما بلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة 89.7%، والأحياء 90.6%.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الثانوية 2023، قد بلغ هذا العام 783 ألفا و 25 طالبا، منهم 276 ألفا و 211 طالبا بالشعبة الأدبية.

بالإضافة إلى 391 ألفا و 671 طالبا بشعبة علمي علوم، وكذلك 98 ألفا و 625 طالبا بشعبة علمي رياضيات.

وكانت وزارة التعليم قد اوضحت في وقت سابق أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة، كاملة سواء مقالية أو إلكترونية بعيداً عن العنصر البشري.

تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية 2023

يتم تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقالية، من خلال التصحيح الإلكتروني عن طريق نظام «rubrics».

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي «scan» لصورة ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

ونوهت التعليم إلى أنه سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

أما بالنسبة لتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، فسيتم تصحيحها من خلال نظام التصحيح الإلكتروني.