رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم .. أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج هذا العام مبشرة مقارنة بشكوى الطلاب من امتحانات بعض المواد وهذا يشير إلى استيعاب الطلاب لنظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمدة على قياس مهارات الفهم عند الطالب وأن النسبة تتراوح بين 78 و 79%، موضحا أن ارتفاع نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواد أدى لرفع نسبة النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الماضى والتى وصلت إلى 75.4%.

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستظهر للنور اليوم، وأوضح أن نتيجة الثانوية العامة تمر الآن في مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لكل طالب.

وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف حمل القلق والتوتر عليهم، لأن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم الكلية في جميع المواد وحالتهم بإدخال رقم الجلوس من خلال الضغط هنـــا.

وفيما يتعلق بنسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وأن 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

كما بلغت نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وفي مادة الجغرافيا بلغت نسبة النجاح 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

أما في مادة الفيزياء، فقد بلغت نسبة النجاح 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وبالنسبة للغة العربية، فقد تجاوزت نسبة النجاح 90%، وفي المادة الثانية تجاوزت نسبة النجاح 91%. وحصل 1.5% من عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر في اللغة العربية، وتجاوزت نسبة الحاصلين على درجة 95% فأكثر في المادة الثانية 20% من عدد الطلاب.

وفي مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

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